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Tansiyon Yükselmişti, Çabuk Unutuldu! Bitcoin İçin Dikkat Çeken Veri Akışı!

Glassnode'un sağladığı veriler, Bitcoin (BTC) yatırımcılarının kripto para borsası FTX'in çöküşünü tamamen unuttuğunu ve yeniden borsalara güvenmeye başladıklarını gösteriyor.
14:45
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Zincir üstü (on-chain) veri platformu Glassnode’un sağladığı veriler, Bitcoin (BTC) yatırımcılarının kripto para borsası FTX’in çöküşünü tamamen unuttuğunu ve yeniden borsalara güvenmeye başladıklarını gösteriyor. Veriler, kripto para borsalarından Bitcoin çıkışlarının son yedi ayın en düşük seviyelerine gerilediğine işaret ediyor.

BTC Çıkışları Volatiliteyle Birlikte Düştü

Bitcoin’in volatilitesi “Hiçbir Şey Yapmama Aralığı” olarak adlandırılan dönemde rekor tazelerken, kripto para borsalarının kullanıcılarının alışkanlıkları da mevcut ortama hızla uyum sağlıyor gibi görünüyor. Kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından yaklaşık altı hafta önce başlayan ve büyük artış görülen borsa cüzdanlarından BTC çekme işlemlerinde rüzgar tersine dönmüş durumda.

Glassnode tarafından takip edilen kripto para borsalarından yapılan BTC çıkışları 14 Kasım’da 142 bin 788 BTC ile zirveye ulaşmasından bu yana on kattan fazla azaldı. 25 Aralık’ta görülen kripto para borsalarından olan BTC çıkışları yalnızca 9 bin 352 BTC olarak gerçekleşti. Bu, borsalardan BTC çıkışlarında yüzde 93,5’lik bir düşüş olduğunu gösteriyor. Dahası, günlük bazda borsalardan BTC çıkışların bu kadar düşük olduğu son zaman bundan yedi ay öncesi, Mayıs ayıydı.

FTX’in hemen ardından borsaların BTC rezervleri bir hafta içinde 3 milyar doların üzerinde azalmıştı. Borsaların BTC rezervleri Noel Günü’nde 2.25 milyon BTC seviyesindeydi. Bu, Ocak ayında kaydedilen 2022 zirvesi olan 2.84 milyon BTC’ye kıyasla yaklaşık yüzde 21’lik bir düşüş olduğunu gösteriyor.

BTC Arzı Durağanlaşıyor

Öte yandan zincir üstü veriler de rekor düzeyde düşük volatilite görülüyor. Veriler, yatırımcıların (HODL’erlar) BTC’lerini taşımakta isteksiz ya da bunu yapmaya neredeyse hiç ihtiyaç duymadıklarını gösteriyor. Glassnode, ömrü bir hafta ile bir ay arasında değişen harcanmamış işlem çıktılarının (UTXO’lar) son 15 ayın en düşük seviyelerine gerilediğini bildirdi.

UTXO’ları yaşlarına göre gruplandıran popüler HODL Waves metriği, Aralık ayı boyunca en son 1-2 yıl önce hareket eden BTC‘lerde bir artış olduğunu gösteriyor. Bunlar şu anda toplam BTC arzının yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor.

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