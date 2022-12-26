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  •   Bu Altcoin 2023’e Damga Vurabilir! İşte Büyük Çıkışa İşaret Eden 3 Neden!

Bu Altcoin 2023’e Damga Vurabilir! İşte Büyük Çıkışa İşaret Eden 3 Neden!

Ripple'ın SEC'in kıskacında olması şirketin altcoin'i XRP fiyatını baskılamaya devam ederken bu üç neden altcoin'in büyük bir çıkış yaparak 2023'e damga vurabileceğini gösteriyor.
15:30
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple‘ın SEC’in kıskacında olması şirketin altcoin’i XRP fiyatını baskılamaya devam ediyor. XRP, düşen trend çizgisi ile 0,316 dolarlık destek arasında sıkışmış durumda. Bu seviyelerin her ikisi de tek bir noktada birleşmek zorunda olduğundan altcoin’in fiyatının en sonunda söz konusu seviyelerin herhangi birinin üzerine veya altına çıkması bekleniyor. Bu aralıktan olacak aşağı ya da yukarı yönde bir çıkış, çıkış tarafında güçlü bir ralli ile ilgilenen yatırımcılara bir giriş fırsatı sunabilir.

Trend Çizgisinin Kırılma İhtimali

Haftalık grafik, XRP fiyatının bir düşen trend çizgisinin etkisi altında yaklaşık iki yıldır düştüğünü gösteriyor. Fiyatların bu dinamik dirençten birçok kez geri dönmesi yatırımcıların yükselişlerde sert satış yaptığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu direnç trend çizgisi altcoin’in fiyatın genel trend çizgisini kırması durumunda satın alım yapmak için mükemmel bir ticaret fırsatı sunabilir. Trend çizgisinde yukarı yönde bir kırılım trendin tersine döndüğüne dair erken bir işaret olabilir. Dahası, böyle bir kırılım için potansiyel ilk hedef 0,55 dolar olacak, ancak daha uygun bir senaryoda fiyatın 1 doları aşması bekleniyor.

0,316 Dolardaki Destek

Haftalık zaman dilimi grafiği yerleşik bir düşüş trendine işaret ederken, direnç trend çizgisinden en son geri dönüş son dip salınım desteğini aşağı yönde kırmak için mücadele ettiği görülüyor. Ripple’ın XRP’si geçtiğimiz altı ay boyunca 0,316 dolar desteğini birkaç kez yeniden test etti ve bu, söz konusu destekte yoğun bir alım baskısı oluştuğuna işaret ediyor.

Dolayısıyla, bu yüksek birikim bölgesi, alıcıları fiyatları yükseltmeleri ve söz konusu trend çizgisini kırmaları konusunda destekleyebilir.

RSI Göstergesindeki Boğa Ayrışması

Göreceli Güç Endeksi (RSI), son fiyat hareketinin hızını ve büyüklüğünü ölçerek altta yatan gücü gösterir. Ayrıca, RSI eğilimi artan yükseliş baskısını gösterirken, fiyatın 0,316 dolar desteğine ulaştığı dönemde daha da yükseldi. Dolayısıyla, bu boğa ayrışması 0,316 dolardaki destekten yükselişin tersine dönme ihtimalini artırıyor.

XRP İçin Önemli Seviyeler

XRP, düşen trend çizgisi ile 0,316 dolardaki güçlü destek arasında giderek sıkışan bir görünüm sunuyor. Gün geçtikçe bu aralık daralmaya devam ediyor ve yakında ticarete kapalı bir bölge olarak kabul edilebilir.

Bununla birlikte, XRP fiyatı şu anda 0,34 dolardan işlem görüyor ve sonunda belirtilen seviyelerden herhangi birini kırması gerekiyor. Potansiyel bir kırılım, sıkışmış momentumu serbest bırakacak ve kırılım yönünde güçlü bir ralliyi tetikleyecek.

  • XRP İçin Önemli Direnç Seviyeleri: 0,41 dolar ve 0,55 dolar
  • XRP İçin Önemli Destek Seviyeleri: 0,316 dolar ve 0,2345 dolar

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