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Bitcoin (BTC) düşük volatilite nedeniyle yerinde sayarken, 2 kritik rapor ayı piyasası ve BTC’de taban fiyata dair önemli veriler ortaya koyuyor.

Kripto para piyasası tarihin en kötü dönemlerinden birine tanıklık ederken, Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyelerinden % 70 oranında düştü. Makroekonomik gelişmeler ve sektördeki krizler, sert düzeltmelerin yaşanmasına yol açarken bazı altcoin’ler değerlerinin %90’ından fazlasını kaybetti. Kripto analitik platformu Nansen, kripto türev piyasalarındaki ve geleneksel spot piyasalardaki sistematik modelleri tanımlayan ve bunların mevcut piyasa ortamı için ne anlama geldiğini analiz eden bir rapor yayınladı. Kısacası, rapor ‘ayı piyasası sona eriyor mu’ sorusunu cevaplamaya çalışıyorlar. Rapora göre, ABD dolar endeksi son zamanlarda Japon Yeni ve Yuan gibi diğer önde gelen para birimleri karşısında güç kaybetmeye başladı. Ancak, metrik hala yüksek seviyelerde.

Rapora göre, tahvil vadeli işlemleri şu anda Fed politika faizinin Mayıs 2023’te %4,84 ile zirve yapacağını ve 2023’ün ikinci yarısında 40 baz puan indirileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, reel büyümeleri oldukça yavaşlayan ABD adına makro düzeyde ciddi bir zayıflık olması durumunda faiz indirimleri söz konusu olabilir. Federal Rezerv başkanı Jerome Powell ekonomide dinamiklerin yeniden dengelenmesi gerektiğini belirtti. Nansen’e göre bu uzun zaman alacak ve daha kolay küresel finansal koşullara geçiş çağrısı yapmak için muhtemelen çok erken. Bu nedenle, Bitcoin’in dibe vurması için temel şartlar henüz mevcut değil.

Delphi Raporu: Önceki Ayı Piyasaları..!

Kripto araştırma platformu Delphi Research, Bitcoin’in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76’lık bir fiyat düşüşü gördüğünü vurguladı. Buna karşılık araştırmacılar, Bitcoin fiyatının son iki büyük ayı piyasasında %85’lik bir düşüş gördüğünü belirterek, henüz dip seviyenin görülmediğini iddia ettiler.