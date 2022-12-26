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  •   Dikkat! 2 Kritik Rapor Her Şeyi Anlatıyor: Bitcoin’de Önümüzdeki Senaryo Kesinleşmiş Olabilir!

Dikkat! 2 Kritik Rapor Her Şeyi Anlatıyor: Bitcoin’de Önümüzdeki Senaryo Kesinleşmiş Olabilir!

Bitcoin (BTC) düşük volatilite nedeniyle yerinde sayarken, 2 kritik rapor ayı piyasası ve BTC'de taban fiyata dair önemli veriler ortaya koyuyor. 
16:10
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Bitcoin (BTC) düşük volatilite nedeniyle yerinde sayarken, 2 kritik rapor ayı piyasası ve BTC’de taban fiyata dair önemli veriler ortaya koyuyor.

Nansen Raporu: Henüz Dip Seviye Görülmedi!

Kripto para piyasası tarihin en kötü dönemlerinden birine tanıklık ederken, Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyelerinden % 70 oranında düştü. Makroekonomik gelişmeler ve sektördeki krizler, sert düzeltmelerin yaşanmasına yol açarken bazı altcoin’ler değerlerinin %90’ından fazlasını kaybetti. Kripto analitik platformu Nansen, kripto türev piyasalarındaki ve geleneksel spot piyasalardaki sistematik modelleri tanımlayan ve bunların mevcut piyasa ortamı için ne anlama geldiğini analiz eden bir rapor yayınladı. Kısacası, rapor ‘ayı piyasası sona eriyor mu’ sorusunu cevaplamaya çalışıyorlar. Rapora göre, ABD dolar endeksi son zamanlarda Japon Yeni ve Yuan gibi diğer önde gelen para birimleri karşısında güç kaybetmeye başladı. Ancak, metrik hala yüksek seviyelerde.

Rapora göre, tahvil vadeli işlemleri şu anda Fed politika faizinin Mayıs 2023’te %4,84 ile zirve yapacağını ve 2023’ün ikinci yarısında 40 baz puan indirileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, reel büyümeleri oldukça yavaşlayan ABD adına makro düzeyde ciddi bir zayıflık olması durumunda faiz indirimleri söz konusu olabilir. Federal Rezerv başkanı  Jerome Powell  ekonomide dinamiklerin yeniden dengelenmesi gerektiğini belirtti.  Nansen’e göre bu uzun zaman alacak ve  daha kolay küresel finansal koşullara geçiş çağrısı yapmak için muhtemelen çok erken. Bu nedenle, Bitcoin’in dibe vurması için temel şartlar henüz mevcut değil.

Delphi Raporu: Önceki Ayı Piyasaları..!

Kripto araştırma platformu Delphi Research, Bitcoin’in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76’lık bir fiyat düşüşü gördüğünü vurguladı. Buna karşılık araştırmacılar, Bitcoin fiyatının son iki büyük ayı piyasasında %85’lik bir düşüş gördüğünü belirterek, henüz dip seviyenin görülmediğini iddia ettiler.

Kripto para piyasası sektör içindeki krizlerle mücadele ederken, makroekonomik belirsizlik de devam ediyor. Bitcoin yatay yönde hareket ederken, uzmanlar geçmişteki döngülere işaret ederek BTC’de dip seviyeyi tahmin etmeye çalışıyor. Bitcoin’in bir sonraki hamlesini belirlemek için geçmişteki ayı ve boğa  döngüleri büyük önem teşkil ediyor. Ancak, mevcut döngü resesyon riski ve krizler nedeniyle diğerlerinden farklı.

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