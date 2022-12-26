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  •   Şok Rapor: Bu 17 İsim 2022’de Bitcoin ve Altcoin’lerde 116 Milyar Dolar Kaybetti!

Şok Rapor: Bu 17 İsim 2022’de Bitcoin ve Altcoin’lerde 116 Milyar Dolar Kaybetti!

Forbes'in raporuna göre, kripto para piyasasının genelindeki sert düşüşle tetiklenen bir dizi çöküş ve iflas 2022'de on milyarlarca dolar değerindeki fonları tüketti.
16:50
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Forbes’in raporuna göre, kripto para piyasasının genelindeki sert düşüşle tetiklenen bir dizi çöküş ve iflas 2022’de on milyarlarca dolar değerindeki fonları tüketti. Veriler, kripto para piyasasının önemli isimlerinin son dokuz ayda 116 milyar dolar gibi son derece yüksek rakamda kayıp verdiğini gösteriyor.

Büyük Oynadılar, Büyük Kaybettiler

Kripto para piyasasının önde gelen 17 ismini referans alarak dikkat çeken bir rapor yayımlayan Forbes, söz konusu isimlerinin 2022’nin dokuz aylık döneminde 116 milyar dolar kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, bu isimlerin yarısından fazlasının 2022’nin Mart ayından bu yana servetlerinin yarısından fazlasını kaybettiği görülüyor. Sonuç olarak, on isim kripto para milyarderi listesinden çıkmak zorunda kalarak kripto para milyonerleri listesine düştü.

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘ın CEO’su Changpeng Zhao, milyarlarca değerinde kayıp veren kripto para milyarderleri listesinde başı çekiyor. Zhao’nun kripto para borsasındaki yüzde 70 hissesi Mart ayında 65 milyar dolar değerindeydi. Ancak, 26 Aralık itibariyle hissesinin değeri 4.5 milyar dolara düştü. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi de Zhao için Forbes’inkine benzer rakamlara işaret ediyor. Endeks, Binance’ın CEO’sunun servetinin 2022’de 83.2 milyar doları gördüğünü ancak bu yazının hazırlandığı sırada 12.7 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

Kripto endüstrisinin diğer önde gelen isimleri de Terra ekosistemi ve FTX gibi çöküşler ve iflaslardan dolayı 2022’de milyarlarca dolar kayıp verdi. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un serveti Mart ayında 6 milyar dolardan 26 Aralık itibariyle 1.5 milyar dolara düşmüş durumda. Benzer şekilde, o dönemde serveti 4.3 milyar dolar olan Ripple‘ın kurucu ortağı Chris Larsen’in serveti 2.1 milyar dolara düştü. Mart ayında 4 milyar dolar serveti bulunan bir diğer ABD merkezli kripto para borsası Gemini’nin sahibi Winklevoss ikizlerinin serveti şu anda 1.1 milyar dolarda.

Mart ayında FTX’in kurucu ortakları Sam Bankman-Fried ve Gary Wang’ın servetinin değeri sırasıyla 24 milyar dolar ve 5.9 milyar dolardı. Aralık 2022 itibariyle her ikisi de iflas etmiş durumdalar. Digital Currency Group’un kurucusu ve CEO’su Barry Silbert, fonların FTX’e aktarılması sonucunda yaklaşık 3.2 milyar dolar kaybetti.

Kripto yazılım şirketi Alchemy‘den Nickel Viswanathan ve Joseph Lay, OpenSea‘den Devin Finzer ve Alex Atallah, Coinbase’den Fred Ehrsam, MicroStrategy‘den Michael Saylor ve Bitcoin girişim kapitalisti Tim Draper artık kripto para milyarderi olarak kabul edilmiyor.

Kripto Para Piyasasındaki Durum 2023’de Değişebilir mi?

Piyasa analistleri ve uzmanları kripto para piyasasındaki düşüş trendinin yakın zamanda sona ermesini beklemiyorlar. Kripto para borsası FTX’in çöküşü, yatırımcıların piyasaya para sokmamaya itmesiyle bir likidite krizine neden olmuş durumda. Uzmanların ortak görüşü piyasa genelindeki düşüşün 2023’ün sonuna kadar devam etmesi yönünde.

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