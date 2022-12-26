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Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Uyardı! Geçmişte Yaşandı: Büyük Felaket Geliyor!

Bitcoin (BTC) dar bir aralıkta işlem görmeye devam ederken, önde gelen bir analist yatırımcıları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. 
17:20
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) dar bir aralıkta işlem görmeye devam ederken, önde gelen bir analist yatırımcıları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Bitcoin ve Volatilite!

Noel sırasında ralli bekleyen analistler ve yatırımcılar, hayal kırıklığına uğradılar. Geçmiş dönemlerde düşük işlem hacmi nedeniyle volatilite yükselirken, BTC Noel’ler de ivme kazanmıştı. Bununla birlikte, Bitcoin’in volatilite endeksinin 25 Aralık’ta rekor düşük seviyelere inmesiyle, Noel’de BTC’de önemli bir ralli olacağına dair tüm umutlar sona erdi. Önde gelen platformlardan Data Tracker Coinstats, bu Noel’de bir ralli olmamasının, bu yıl FTX ve Binance gibi merkezi borsaları çevreleyen FUD nedeniyle olabileceğine dikkat çekti.

Bitcoin tatil sürecinde 18.600 dolar seviyesinde kaldı. Eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in dahil olduğu FTX davası, gündemde kalmaya devam ediyor. Bitcoin’in volatilitesinin 2018’den daha düşük olduğuna dikkat çeken kıdemli analist Coiner-Yadox, o dönemde Bitcoin’in daha sonra büyük oranda değer kaybettiğine dikkat çekiyor. Bitcoin, neredeyse %50 oranında düşmüştü. Uzmanlara göre, Bitcoin’de düşük volatilite sonrası fiyat her iki yöne de gidebilir. Ancak, BTC’nin 16.800 dolar seviyesini tutması önemli bir faktör.  Ancak, mevcut ayı piyasası resesyon ve krizler nedeniyle riskli bir dönem.

Gerçekler: Makroekonomik Görünüm!

Kripto para piyasası, Kasım’da büyük darbe alırken, sektördeki belirsizlik devam ediyor. ABD’den gelen baskı ve kripto karşıtı sesler de piyasayı etkiliyor. FTX krizinde yargılama süreci merakla beklenirken, diğer merkezi borsalara yönelik iddialar da gündemden düşmüyor. Bitcoin ise tekrar toparlanma arayışı içerisinde. Bitcoin fiyatı, Kasım ayından bu yana 16.500 dolar ila 17.000 dolar aralığında yatay hareket ediyor. Bitcoin, 18.000 doları geçtikten sonra tekrar ivme kaybetmişti. Bazı analistler, Bitcoin fiyatının Noel döneminde artış kaydedebileceğini iddia ediyordu.

Ancak, uzmanlar geçmişte yaşanan Noel Baba rallilerinin bu yıl gerçekleşmesinin zor olduğunu dile getiriyordu. Mevcut karamsarlığa rağmen, hala bazı isimler  2023’te büyük bir yükseliş rallisine ve BTC fiyatının 100.000 dolara ulaşacağına inanıyor. Bu arada, önde gelen platformlardan PricePrediction’ın makine öğrenimi algoritması, Bitcoin’in 1 Ocak 2023 fiyatını 16.722 dolar olarak belirledi. Analistler düşük gelen enflasyon gibi olumlu makro koşullara rağmen, BTC‘nin 18.000 doları geçtikten sonra tökezlediğine dikkat çekti. Bu yüzden, BTC’deki düşüşün derinleşmesi mümkün. Uzmanlara göre, Fed’in faiz politikasından geri adım atması önemli bir kriter.

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