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ABD’li Politikacı Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Yeni Zirve İçin Bu Şart!

Bitcoin (BTC) zirvesinden %70 oranında düşerken, BTC'nin ne zaman yeni rekor seviyelere ulaşacağı merak ediliyor. 
18:10
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) zirvesinden %70 oranında düşerken, BTC’nin ne zaman yeni rekor seviyelere ulaşacağı merak ediliyor.

David Gokhshtein: Tesla ve Kurumsal Yatırım!

Gokhshtein Media’nın kurucusu ve eski ABD kongre adayı  David Gokhshtein, son dönemde kripto para piyasasında popüler bir isim olmayı başardı. Özellikle DOGE ve SHIB’e yönelik desteği ile ön plana çıkan politikacı, sektörde en çok takip edilen fenomenlerden biri haline geldi. Bitcoin ve Elon Musk’ın gelecekteki rallilerdeki  olası rolü hakkında açıklamalar yapan yönetici,  Elon Musk’ın BTC’yi bir kez daha zirveye taşıyabileceğini vurguladı. Goksteine’e göre, sektörün rüyası  Tesla ve Twitter’ın patronunun tüm servetini Bitcoin’e yatırması. Ancak, tabii ki de bu sembolik bir söylem. Burada vurgulanan nokta, BTC fiyatının tekrar yeni rekor seviyelere çıkması için Tesla gibi şirketlerden kurumsal yatırım alması. Geçen yıl Elon Musk, tweet’lerinden birinde Bitcoin’e, Ethereum’a ve tabii ki Dogecoin’e sahip olduğunu açıklamıştı.

Bu, Tesla’nın Ocak 2021’de  1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıklamasından önceydi. Şirket ayrıca lüks e-arabaları için ödeme olarak BTC‘yi kabul etmeye başlayacağını da duyurmuştu. Ancak birkaç ay sonra Musk, Bitcoin’in çalışma kanıtı (PoW) mekanizması ve çevre sorunlarındaki tartışmalı rolü hakkındaki endişeler nedeniyle BTC ile ödemeleri iptal etti. Yine de Tesla’nın BTC  alımı, Bitcoin’i Mart 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 58.668 dolara iten ana faktörlerden biriydi.

Yeni Zirve!

Musk, madencilerin %50’si yenilenebilir kaynakları kullanmaya başlar başlamaz Tesla’nın BTC’yi yeniden ödeme sistemi olarak kabul etmeye devam edeceğini belirtti.  Bitcoin savunucuları, bir anlamda umutlarını Elon Musk’a bağlıyor. Musk’ın  şirketinin BTC’yi bilançosunda tutacağına söz vermesine rağmen,bu yılın Temmuz ayında Tesla, elindeki BTC‘lerin %75’ini sattı.

David Gokhshtein’a göre, Bitcoin savunucları Musk’ın tüm servetini BTC’ye dönüştürmesi durumunda fiyatın yükselebileceğine, belki de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğine veya en azından geçen yıl Kasım ayında ulaşılan 69.000 dolara yakın seviyelere ulaşabileceğine inanıyor. BTC, an itibariyle 16.869 dolardan işlem görüyor. BTC, Kasım’ın tarihi zirvesinin %75,50 altında. Uzmanlara göre, yeni zirveler için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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