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  •   Gözler 2023’ün İlk Günlerinde Yatırıma Açılacak Bu 4 Altcoin’de!

Gözler 2023’ün İlk Günlerinde Yatırıma Açılacak Bu 4 Altcoin’de!

Kripto para sektörü zorlu bir dönemden geçiyor olsa da ICO, IDO, IEO olarak bilinen ön satışlarla finanse edilen altcoin'lerin piyasaya dahil olmaya devam ettiği görülüyor.
19:20
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü zorlu bir dönemden geçiyor, ancak ilk para arzı (ICO), ilk DEX arzı (IDO) veya ilk borsa arzı (IEO) olarak bilinen token ön satışlarıyla finanse edilen yeni kripto para projeleri ve sektöre direkt dahil olan projeler de dahil olmak üzere güçlü büyümenin devam ettiği görülüyor. Bu şekilde Koakuma (KKMA), LEND (LEND), SOLA-X (SAX) ve Kryptview (KVT) dahil olmak üzere 2023’ün ilk üç ayında fon toplama programları belirleyen birden fazla altcoin’in sektöre dahil olması bekleniyor. İşte yatırımcıların 2023’ün ilk günlerinde yatırıma açılacak ve merakla beklediği 4 altcoin.

Koakuma (KKMA)

Kazanmak için oyna (P2E) MMORPG türü macera oyunu olan Koakuma’nın yerel token’ı olan KKMA, yükseltme, büyüleme, dövüş, beceri ürünleri, satın alma ve oyun yönetimi için bir ödeme yöntemi olarak hizmet edecek.

Altcoin’in IDO’su 31 Aralık 2022’de başlayacak ve bu süre zarfında 5 milyon ERC20 (Ethereum Blockchain’i üzerine inşa edilmiş) KKMA token’ı 0,03 dolar fiyatla satın alınabilecek. Ön satış sürecinin hedefi en düşük 150 bin dolar belirlenmiş durumda.

LEND (LEND)

Ethereum (ETH), BNB Chain ve Polygon (MATIC) üzerinde kredi vermeyi ve kredi almayı kolaylaştıran BNB Smart Chain üzerinde inşa edilen LEND’in token ICO’su 4 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 26 Aralık’ta alınan CoinMarketCap verilerine göre 11 Ocak 2023’e kadar bitirilmesi planlanıyor.

Satış sırasında alıcılar, 350 bin dolar toplama hedefiyle 0,07 dolar fiyattan 5 milyon LEND (toplam arzın yüzde 0,5’i) satın alabilecekler. Yumuşak sınır (ICO’nun başarılı olması için toplanması gereken minimum miktar) 50 bin dolar olup, yatırımcılar için bireysel sınır 100 BUSD ila 10 bin BUSD arasında değişiyor.

SOLA-X (SAX)

24 Mart – 31 Mart 2023 tarihleri arasında, esnek ve dinamik likidite havuzları geliştirerek otomatik piyasa yapıcılarını (AMM’ler) yeniden keşfetmek amacıyla Solana (SOL) Blockchain’i üzerinde oluşturulan akıllı likidite protokolü SOLA-X (SAX) için IDO düzenlenecek.

Ön satışta 20 milyon SAX (toplam arzın yüzde 4’ü) 0,05 dolar fiyatla, 100 bin dolarlık üst sınır ve 1 milyon dolarlık bir fon toplama hedefi ile satılacak. Proje için yatırımcılar için bireysel üst sınır 100 USDC ila 2 bin USDC arasında değişiyor.

Kryptview (KVT)

Yatırımcılar son olarak kripto para topluluğunu araştırma ve analiz paylaşımı yapmak için otomatik olarak yapılandırılmış bir veri platformu olan ve kullanıcıları kripto paralar üzerine titiz temel analizler üretmeye katkılarından dolayı ödüllendiren Kryptview’in bir yardımcı token’ı olan KVT‘nin ICO’sunu bekliyor.

Yatırımcılar, 26 Mart – 31 Mart 2023 tarihleri arasında token’ın toplam arzının yüzde 12,5’ine karşılık gelen 37.352.941 adet BEP20 KVT token’ını 0,5 dolar fiyattan ve 200 dolar ila 6 bin dolar arasında olan bireysel üst sınır limitiyle satın alabilecekler.

Bu token’ların yatırımcıların vakit ayırmasına ve yatırım yapmaya değer olduklarına ikna etmeyi başarıp başaramayacaklarını zaman gösterecek. Bunun da ötesinde, gelecekteki başarıları altta yatan projelerin uygulanabilirliğine, kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığına ve küresel makroekonomik koşullara bağlı olacağını akıldan çıkarmamak gerekiyor..

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