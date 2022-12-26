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Yatırımcılar Dikkat! 2 Analistten Aykırı Bitcoin Yorumu Geldi: “An Meselesi”

Kripto para piyasası krizler döneminden geçerken, önde gelen 2 analist Bitcoin'in (BTC) bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
20:40
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası krizler döneminden geçerken, önde gelen 2 analist Bitcoin’in (BTC) bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

‘Bitcoin, Pist İnşa Ediyor’

FTX krizinin artçı sarsıntıları devam ederken, Bitcoin rekor seviyedeki düşük volatilite ile yatay yönde hareket ediyor. BTC, bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çöküşünden sonra büyük darbe aldı. BTC, 16 Aralık’tan bu yana 16.600 ila  16.900 dolar aralığının dışına çıkmadı. Bitcoin’in 2022’deki en yüksek seviyesi 47.905 dolar idi. FTX çöküşü, zaten Terra krizinden dolayı büyük satış baskısı altında olan Bitcoin için daha fazla düşüşe yol açtı. Piyasasın önde gelen analistlerinden IncomeSharks, Bitcoin’deki durgun fiyat hareketini BTC’nin “bir pist inşa etme çalışmasına”  benzetti. Sonuç olarak, BTC yakın zamanda ivme kazanabilir.  Stockmoney Lizards olarak bilinen başka bir uzman, 25 Aralık’ta, Bitcoin’in alçalan takoz modeli oluşturduğunu ve yükselmesinin  “an meselesi” olduğunu söyledi.

Bazı analistler, BTC’nin yeni bir ralli başlatması için makro ekonomik şartların değişmesi gerektiğine inanıyor.  Bu süreçte olumlu raporlar da ortaya çıkıyor.  FTX krizinden sonra, Covid ve Çin kripto yasağı da dahil olmak üzere önceki kapitülasyon olaylarından sonra olduğundan fonlama oranlarında daha hızlı iyileşme kaydediyor. Bitcoin son 24 saatte %0,74 artışla an itibariyle 16.866,05 dolardan işlem görüyor. BTC hala Mart ayındaki yılın en yüksek seviyesinden %64,79 uzakta.

Ünlü Yatırımcından İyimser Bitcoin Yorumu!

Bitcoin’in geçmişteki fiyat hareketi, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığı bir yılın ardından birkaç yıl boyunca bir ayı piyasası yılı olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki üç yıl içinde bir toparlanmanın gerçekleşebileceğini gösteriyor. Efsanevi Amerikalı yatırımcı Bill Miller sektördeki mevcut krizin ortasında Bitcoin‘in performansına duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Uzmana göre, Federal Rezerv para politikasını gevşettiği için Bitcoin’in gelecekte muhtemelen daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyor.

 Analistlere göre, şu an için, hem Bitcoin ayıları hem de boğaları eşit güce sahip gibi görünüyor. Bitcoin, önemli bir ralli başlatacak önemli bir katalizör bulamıyor. Bu durum, da yıl sonuna doğru uzun süreli bir yatay eğilimin mümkün olduğunu gösteriyor.

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