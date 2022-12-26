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  •   ETH, GALA, XRP Hepsini Unutun! 2023 Yılında Bu 3 Altcoin Uçacak!

ETH, GALA, XRP Hepsini Unutun! 2023 Yılında Bu 3 Altcoin Uçacak!

Önümüzdeki yıl fiyatını katlayacak 3 kripto parayı açıkladı ve favorilerim bunlar dedi.
21:00
26 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyaca ünlü popüler bir analist son katıldığı yayında önümüzdeki yılın yıldızı olacak altcoinleri açıkladı. ETH, GALA ve XRP gibi popüler altcoinleri bir kenara bırakan analist, asıl büyük hareketi 3 farklı altcoinde bekliyor. Önümüzdeki yıla dair beklentiler karışık ancak geçmişte kriptonun ani düşüşler kadar ciddi yükselişler yaşadığı günleri de gördük. Yani boğa sezonu eğer küresel bir yıkım olmazsa yine gelecek.

2023 Altcoin Sepeti

2022 yılında kripto para piyasaları inişli çıkışlı bir yıl geçirdi ve FTX kripto borsasının son fiyaskosuna kadar bir finansal çalkantının neredeyse tüm farklı yönlerini yaşadı. Bununla birlikte, Coin Bureau’dan popüler kripto analisti Guy Turner ve Altcoin Daily’nin kardeş ikilisi Aaron & Austin Arnold’a göre, düşen fiyatlar yatırımcılara yaklaşan 2023 boğa koşusu için daha iyi fırsatlar sağladı. Yakın zamanda yayınladıkları bir röportajda Turner’a önümüzdeki yıl için en favori kripto para birimleri soruldu. Turner yanıt olarak Cosmos, Algorand ve Aave’yi ilk üç tercihi olarak saydı.

Kripto para uzmanı Turner, birlikte çalışabilirlik işlevi ve projenin omurgası olarak hareket eden devasa topluluk nedeniyle Cosmos’a hayran olduğunu söyledi.

“Bu bence harika bir proje, onu seviyorum ve yaptığı işi, teknolojisini muhteşem bir şey olarak görüyorum. Harika bir ekibi var. Önümüzdeki yıl için de potansiyeli bence yüksek”.

Boğada Uçacak 2 Altcoin

Bunu takiben Turner, Algorand’ın kriptosu ALGO için sonraki boğa piyasasında ciddi hareketler beklediğini söyledi. Dört sene önce ATH seviyesini gören altcoin 3,28 dolara kadar tırmanmıştı. Ancak bu tarz zirveler genelde önemli gelişmelerde yaşanan hareketler olduğu için fiyatın tekrar orayı ziyaret etmesi her zaman mümkün olmuyor. O zamandan bu yana ALGO, zirveden %95 oranında düştü ve bugünlerde 0,168 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Üçüncü sırada 2022 yılında yaptığı ara rallilerle yatırımcılarının yüzünü güldüren AAVE geliyor. DeFi alanında bireylerin kripto para ödünç vermesini ve almasını sağlayan bir protokol olan AAVE, Turner için önümüzdeki yılın favori üçlüsü arasında. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 666 doları aşan fiyat bugünlerde zirvenin %92 altında 55 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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