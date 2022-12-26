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2023 Yılında Stablecoin Yasağını Kaldıracaklar!

Hükümetler kripto paralara karşı daha ılımlı bir yaklaşım benimsiyor. Peki ama neden?
21:20
26 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının borsalarda daha kolay işlem yapmalarını sağlayan stablecoinler sürekli tartışmalı konulardan oldu. Özellikle Tether gibi popüler ihraççıların rezervleriyle alakalı şeffaflık eksikliği piyasanın genelinde düşüşlere neden oldu. Bu korku ve riskler bazı ülkelerin stablecoinlere karşı negatif yaklaşım benimsemesini sağladı. Ancak önümüzdeki yıl yasak kalkacak.

Japonya Kripto Para

Japonyalı düzenleyiciler stablecoinlerle ilgili mevcut yasakları yeniden gözden geçiriyor. Nikkei’nin bugün yayınladığı rapora göre Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), 2023 yılında yabancı para birimi cinsinden ihraç edilen stablecoinlerin ülkede kullanımına yönelik yasak kaldırılacak. Yeni stablecoin düzenlemesi yerel borsaların mevduat yoluyla varlık koruma ve havale üst sınırı koşulu altında stablecoin işlemlerine izin vereceğini gösteriyor.

Raporda “stablecoinler kullanarak ödeme yaygınlaşırsa, uluslararası havaleler daha hızlı ve daha ucuz hale gelebilir” ifadeleri kullanılıyor. FSA aynı zamanda bu gevşemenin kara para aklama kontrolleriyle ilgili daha kapsamlı düzenlemeler gerektirdiğini de yazdı. Yetkili makam pazartesi günü Japonya’daki stablecoin yasağının kaldırılmasına yönelik teklifler hakkında geri bildirim toplamaya başladı. Daha önce bildirildiği üzere, Japonya parlamentosu Haziran 2022’de bankacılık dışı kurumlar tarafından stablecoin ihracını yasaklayan bir tasarıyı kabul etmişti.

Kripto Paraların Siyasi Yönü

FSA’ya kayıtlı 31 Japon kripto para borsası bulunuyor. Bunların hiçbiri 30 Kasım itibariyle stablecoinlerle işleme imkân tanımıyordu. CoinGecko’nun verilerine göre, Japonya’daki en büyük kripto para borsalarından biri olan BitFlyer, yazı yazıldığı sırada Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, XRP ve Stellar dahil olmak üzere toplam beş kripto para biriminin alım satımını yapıyor.

Seçimler, hükümetlerin kripto paralara yönelik tutumunu da önemli ölçüde etkiliyor. Bunu Güney Kore’de net biçimde görmüştük. Kripto dostu cephenin seçimleri kazanması endüstri için bir dönüm noktasıydı. Bundan sonraki süreçte de hükümetlerin sonraki seçimlerde daha fazla destek toplayabilmek için kripto paralara daha ılımlı yaklaşması muhtemel görünüyor. Özellikle %1,2 gibi oranlarla seçim kazanılan ülkelerde sayısı milyonları bulan kripto yatırımcılarının önemli artıyor.

15 Aralık’ta Japonya’nın iktidar partisi kripto paraları konu alan olumlu bir vergi düzenlemesi getirmişti.

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