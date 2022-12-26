Sun yine kafa karıştıran hamleler yapıyor. Rezervdeki milyon dolarlar nereye gitti? TRON neden ateşle oynuyor?

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Kripto piyasalarının en tartışmalı isimlerinden biri olan Justin Sun yine gündemde kendine yer buldu. Her büyük olayda Sun ortaya çıkar ve daha fazla reklam için bazı açıklamalar yapar. Bunu hatırlarsanız Kasım ayında FTX’i satın alacağını iddia ettiğinde de söylemiştik. Beklendiği üzre Sun sadece açıklamalar yapmakla yetindi ve FTX’i kurtaramadı.

Justin Sun Son Dakika

Önceki hafta Binance borsasına desteğini ifade etmek için 200 milyon dolar gönderen Sun, dün de yine benzer bir şey yaptı. Şaşırtıcı olansa Binance borsasını bir dönüştürme alanı gibi kullanıyor olmasıydı. Bir Reddit kullanıcı bu hareketin USDD rezervinden 200 milyon dolar eksilttiğini söyledi. Peki dün ne olmuştu, bugün ne oldu?

Tron ağından Binance borsasına 198 milyon USDC gönderdi.

ağından Binance borsasına 198 milyon USDC gönderdi. Binance borsasından Ethereum cüzdanına 198 milyon USDT çekti.

Circle’a 198 milyon USDC transfer etti ve bunu nakde çevirdi.

Reddit platformunda bu konu gündem oldu ve sinful_sophistry isimli kullanıcı son şüpheli hareketlere açıklık getirmek için şu yorumu yaptı;

“Buna göre JustLend‘den 200 milyon USDT çekmiş, Binance’i CeFi aracısı olarak kullanarak USDT’yi ETH’ye dönüştürmüş, 1inch’i DeFi aracısı olarak kullanarak ETH’yi USDC’ye dönüştürmüş ve ardından Noel için USDC’yi 100 milyon USD karşılığında Actual Moneytm’de bozdurmuş. Piyasayı hemen çökertmeden USDT’yi dolara çevirmenin dolambaçlı bir yolu gibi görünüyor”.

Diğer bir kullanıcı “kcarmstrong” ise şunları söyledi;

“Vay canına, yani kendi değersiz ve manipüle edilmiş parasını (Tron) usdt kredisini teminat altına almak için kullandı. Aynı filmin birçok kez oynandığını gördük. Tüm kripto alanı artık sadece diğer dolandırıcılara karşı plan yapan dolandırıcılardan ibaret.”

Tron Tehlikesi

Tron’un UST çökerken piyasaya sürdüğü algoritmik stablecoini USDD yazı hazırlandığı sırada 1 doların altında kalmaya devam ediyor. 1 dolar olması gereken fiyat 0,983 seviyesinde ve dolaşımda 725 milyon USDD bulunuyor. Peki rezervler ne durumda? Justin Sun tarafından finanse edilen ve DAO eliyle yönetildiği iddia edilen JustLend rezervinde ise 400 milyon dolar değerinde USDT ve USDC bulunuyor. Aynı rezervlerde 236 milyon dolar değerinde de BTC bulunuyor. 100 milyon değerinde de TRX var. Değeri değişken varlıkların stablecoinler özellikle algo stablecoinler için nasıl riskler oluşturduğunu LUNA olayında görmüştük. Fakat Sun bundan ders almamış olacak ki 725 milyon dolar değerinde olması gereken rezervinde 400 milyon dolar değerinde stablecoin tutuyor. Bu arada “Tron güvenli mi?” haberinde paylaştığımız bilgilere göre net rezerv 50 milyon USDC azalmış görünüyor. İlgili haberi 16 Kasım tarihinde yayınlamıştık. Reddit’te iddia edildiği 200 milyon dolarlık rezerv hortumlaması olmasa da 50 milyon net çıkış on-chain verilerine göre fark ediliyor.

Rezervlerdeki stablecoinlere kullanıcılar tarafından da ekleme yapılabiliyor. Borç olarak verilen tokenlere yazı hazırlandığı sırada %20’ye varan yıllık faiz veriliyor. Biz bunu en son UST ve Anchor protokolünde görmüştük.

Yatırımcıların birikimlerini kaybetmemek için bu riski göz ardı etmemesi faydalı olabilir.