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  •   Van De Popple Yorumladı: Altın Çağından Uzaklaşan Altcoin Tekrar 100 Doları Geçebilecek Mi?

Van De Popple Yorumladı: Altın Çağından Uzaklaşan Altcoin Tekrar 100 Doları Geçebilecek Mi?

Bir zamanların önde gelen altcoin'İ eski günlerinden uzak görünüyor. Fiyatı %50'den fazla düşen coin için ünlü analist yorumlarda bulundu.
22:40
26 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü, daha önce dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olarak bilinen FTX’in çöküşünden kaynaklanan baskıyı hala hissediyor, ancak Litecoin (LTC) de dahil olmak üzere bazı kripto varlıkları diğerlerinden daha iyi performans gösteriyor.

Elde edilen 26 Aralık tarihli CoinMarketCap verilerine göre, Litecoin yedi gün önce 4,55 milyar dolar olan piyasa değerini %10,99 artışla 5,05 milyar dolara yükselten 500 milyon dolarlık bir akış elde etti.

Boğalar Ayılara Karşı

Tüm bu olaylar yaşanırken, LTC’nin fiyatı %10,74 artarak yazım sırasında 70,29 dolardan işlem görüyor. Bu, önceki 24 saat dikkate alındığında %6,93’lük bir artış anlamına geliyor. Ancak grafiklere bakıldığında ise 30 gün öncesine kıyasla hala %10,66’lık bir düşüş olduğu görülüyor.

Bu arada, kripto ticareti uzmanı ve analisti Michaël van de Poppe, Litecoin’in yükselişini gözlemledi ve muhtemelen güç göstermeye devam edeceğini belirterek, bazı işlemler için 69 dolar seviyesini ve ardından uzun vadeli işlemler için 66,75 doları işaret etti ve bunu takiben 78 dolar ve 84 dolar hedeflerinin gelebileceğini belirtti.

Kendi kendine öğrenme teknolojisi olarak da tanımlanan CoinPriceForecast, yıl sonu için Litecoin’in 73,87 dolara ulaşacağını, 2023’ün sonunda %7’lik mütevazı bir artışla 75,63 dolara çıkacağını ,nihayetinde 2026’nın ortasında 100 doları aşacağını ve ardından daha fazla yukarı yönlü hareket olacağını öngörüyor.

LTC 100 dolar bariyerini en son Mayıs ayında aşmayı başarmıştı. 5 Mayıs’ta 106,26 dolara ulaşan LTC, ardından henüz toparlanamadı ve merkezi olmayan finans (DeFi) token’ı 2022’nin başından bu yana %52,18 oranında değer kaybetmesine neden olan bir düşüş yaşadı.

Kehanet Doğru Çıkacak Mı?

Bununla birlikte, PricePredictions’taki makine öğrenimi algoritmaları, Litecoin’i 1 Ocak 2023’te 69,69 dolara fiyatladı. Doğru olduğu kanıtlanırsa, bu durum şu anda LTC fiyatında %0,85’lik bir düşüşün yaşanacağı anlamına geliyor olabilir.

Bu arada CoinMarketCap’teki kripto topluluğuna göre de LTC düşüş eğiliminde. 408 üyenin oyuyla Litecoin’in 31 Ocak 2023’teki fiyatının ortalama 66,37 dolar olacağı tahmin edilirken, Şubat sonu için tahminler 63,53 dolar seviyesinde.

Öte yandan, TradingView’in göstergelerinde özetlenen LTC 1 günlük teknik analiz (TA), osilatörlerin 9’da nötr olmasının ve hareketli ortalamaların (MA) 11’de güçlü bir alım göstermesinin sonucu olarak 12’de bir satın alma duyarlılığına işaret ediyor.

Litecoin mevcut momentumunu korumayı başarırsa, olumlu geniş pazar ve makroekonomik koşullarla birleştiğinde, boğalar gerçekten de haklı olabilir ve gelecekte 100 dolarlık psikolojik direnci kırmak için tüm olumlu şartları oluşturabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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