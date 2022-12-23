440 Milyon dolarlık dev bir hisse şu anda herkesin odak noktasında. Bu hisseye kimin sahip olacağı ise daha büyük bir merak konusu durumunda.

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Yeni CEO John J. Ray III yönetimindeki FTX, Perşembe günü ABD İflas Mahkemesi’ne başvurarak Sam Bankman-Fried’in 440 milyon dolar değerindeki 56 milyon Robinhood Markets hissesi üzerinde otomatik durdurma ya da durdurma kararlarının uzatılması talebinde bulundu. FTX soruşturması, Robinhood hisselerinin kripto borsa şirketi ve iştiraklerinin mülkiyetinde olduğunu gösteriyor.

FTX, Hisseler İçin Harekete Geçti

FTX tarafından 22 Aralık tarihli bir mahkeme başvurusuna göre, Delaware Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’ne bir dilekçe sunuldu. Borsa, SBF’nin satın aldığı Robinhood’un 56 milyon hissesinin FTX’in malı olduğunu ve rakip alacaklıların talepleri çözülene kadar hisselerin kilitli kalması gerektiğini iddia ediyor.

Kripto kredisi veren BlockFi ve bireysel alacaklı Yonathan Ben Shimon, New Jersey ve Antigua’daki ayrı mahkeme işlemleri yoluyla hisselerin kontrolünü ele geçirmek istiyormuş gibi görünüyor. Sam Bankman-Fried da tutuklanmasından kısa bir süre önce Aralık ayında Robinhood hisselerinin kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı. Antigua’daki bir mahkemede SBF’nin talebi hala beklemede ve gelişmeler kendisi için olumlu olursa 440 milyon dolar değerindeki Robinhood hisselerinin kontrolünü ele geçirmeye çalışabilir.

FTX, iflas davasını denetleyen hakim, şirket tüm alacaklılarına nasıl geri ödeme yapacağını bulmaya çalışırken hisselerin dondurulmuş olarak kalmasını sağlamasını istiyor. FTX, Robinhood hisselerinin borçlu olmayan şirket Emergent Fidelity Technologies için EDFM’deki bir aracı kurum hesabında tutulduğunu belirtti. Emergent’ın %90’ı Sam Bankman-Fried’a ait ve hisseleri tutmaktan başka bir işi yok gibi görünüyor.

Sam Bankman-Fried Kefaletle Serbest Bırakıldı

Tüm bunlar yaşanırken SBF, FTX ve Alameda Research ile ilgili varlıkların kontrolünü ele geçirmeye çalışırken, Perşembe günü 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Kefalet, SBF’nin Stanford Üniversitesi’nin önde gelen hukuk profesörleri olan ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried’e ait Palo Alto’daki evinde ev hapsinde tutulmasını sağlayacak şekilde önceden ayarlanmıştı.

İlginç bir şekilde, SBF’nin kefaletle serbest bırakılmasının ardından FTX Token (FTT) fiyatı %15’in üzerinde artış gösterdi. FTT fiyatı şu anda 0,9831 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,8356 dolar ve 1,13 dolar oldu.