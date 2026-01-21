Bitcoin 80.000 Dolara Mı Gidiyor? Tahminler Ne Yönde?

Avrupa Birliği ülkelerindeki emeklilik fonları ellerindeki ABD tahvillerini satmaya başladı ve bu hafta makro cephede kara bulutlar dolaşıyor. Fed faiz indirimi zaten bu ayki istihdam verileriyle ihtimalini sıfırlarken şimdi Trump’ın AB ile restleşmesi risk piyasalarını daha da boğuyor. BTC 87.895 dolara kadar geriledi.

Bitcoin (BTC) 80.000 Hedefi

98 bin doları test eden BTC şimdi zirveden 10 bin dolar aşağıda ve 88 bin doları korumak için mücadele ediyor. ETH 3 bin doları korumaya çalışsa da başarılı olamadı ve 2.900 dolara geriledi. Trump bugün Davos’ta açıklamalar yapacak ve hafta boyunca gelen açıklamaların özeti gerilimin daha da tırmanabileceğini söylüyor. Trump Grönland konusunda geri adım atacak gibi görünmüyor.

Ayrıca bugün Fed üyesi Cook’un duruşmasında Powell tanıklık edecek. Fed’in bağımsızlığına dair tartışmaların geçen sene kripto paraları olumsuz etkilediğini görmüştük bu yüzden gün boyu duruşmaya dair gelecek detaylar da korkuyu besleyebilir.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Jelle BTC için 80 bin dolar hedefine işaret etti.

“50 haftalık MA/EMA kümesi kaybedildi + BTC önemli direnç seviyesinden geri döndü. Boğalar, bu haftalık mum grafiğinin görünümünü tersine çevirmek için çalışmak zorunda, aksi takdirde 80 bin dolarlık dip seviyelere geri dönme ihtimalimiz yüksek.”

Washigorira genelde iyimser tahminleriyle tanınır ve o bile kırılmayı başlatan impuls mumunun altına geri dönülmesinden rahatsız. Bunun olumsuz ve dikkate değer bir sinyal olduğundan bahseden analist MACD düşüş eğilimini desteklediği için daha büyük kayıplar yaşanabileceğini söylüyor.

“Bu durum, önceki aylık en düşük seviyenin, hatta önceki çeyreklik en düşük seviyenin tekrar görülme olasılığını artırıyor.”

Chiliz (CHZ)

2021 yılında cılız rakipleri olan Chiliz SportFi alanında yıllar içinde tekelleşti. Ancak NFT coşkusunun sona ermesiyle bu tarz fan tokenlerin de ağır darbe aldığını gördük. Bu yüzden %90’ın üzerinde kayıplar yaşayan CHZ aşırı satışlar yaşadı. Son dönemde bir miktar toparlansa da Ocak yükselişi çok sürmedi.

Sherpa’nın da dikkatini çeken CHZ analiste göre kısa vadeli alım fırsatı verebilir.

“Dikkatimi çeken bir coin var: CHZ. Yavaş yavaş değer kaybediyor ama son birkaç haftadır en güçlü coinlerden biri ve bence insanlar onu unutuyor. 0,049 dolar civarında satın almayı ve ne olacağını görmeyi düşünüyorum.”