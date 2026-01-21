Binance Yaptığıyla Ripple’ın RLUSD’sini Oyunun Merkezine Taşıdı: 22 Ocak’ta Başlıyor

Binance, Ripple tarafından geliştirilen RLUSD adlı dolar endeksli stablecoin’i spot işlemlere açmaya hazırlanıyor. Borsanın yaptığı açıklamaya göre RLUSD, 22 Ocak’ta TSİ 11.00 itibarıyla Ethereum ağı desteğiyle işlem görmeye başlayacak. Listeleme stablecoin’in Ripple ekosistemi dışına açılması açısından en kritik eşiklerden biri olarak öne çıkıyor. Entegrasyonun ilerleyen aşamasında XRP Ledger desteğinin de devreye alınması planlanıyor.

Binance Listelemesi RLUSD’ye Küresel Likidite Kapısı Açıyor

RLUSD’nin Binance’te listelenmesi stablecoin’e anında küresel görünürlük ve derin likidite kazandıracak. Platformda RLUSD/USDT ve XRP/RLUSD işlem pariteleri üzerinden alım satım yapılabilecek. Böylece yatırımcılar Ripple’ın ana ağ varlığı XRP ile dolar bazlı bir stablecoin’i aynı çatı altında doğrudan eşleştirme imkanına kavuşacak.

Listeleme yalnızca spot piyasayla sınırlı olmayacak. Binance, RLUSD’nin portföy marj sistemi kapsamında kullanılabileceğini ve Binance Earn ürünlerine dahil edilmesinin planlandığını da duyurdu. Bu yaklaşım stablecoin’in yalnızca alım satım aracı değil, aynı zamanda getiri ve teminat unsuru olarak da değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.

Ripple yönetimi RLUSD’yi özellikle kurumsal kullanım senaryolarına odaklanan bir alternatif olarak konumlandırıyor. Piyasa halihazırda Tether’in USDT’si ve Circle Internet Financial tarafından çıkarılan USDC gibi devlerin hakimiyeti altında bulunuyor. Binance listelemesi bu yoğun rekabet ortamında RLUSD’ye erken ölçeklenme avantajı sağlayacak.

Ethereum ve XRP Ledger Entegrasyonları Stratejik Rol Üstleniyor

İlk aşamada Ethereum desteğiyle işleme açılacak olan RLUSD, merkeziyetsiz finans altyapılarıyla doğrudan temas kurabilecek. Bu sayede stablecoin borç verme, likidite havuzları ve Blockchain içi ödeme çözümleri gibi alanlarda daha geniş kullanım alanı bulacak.

XRP Ledger entegrasyonu ise farklı bir işlevselliği hedefliyor. Düşük işlem ücretleri ve hızlı mutabakat yapısı RLUSD’nin sınır ötesi ödemeler ve para transferi işlemleri için etkin bir araç olarak konumlanmasına imkan tanıyacak. Ripple, uzun süredir bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmaları bu altyapı üzerinden genişletmeyi amaçlıyor.

RLUSD 1:1 oranla ABD doları mevduatları, kısa vadeli Hazine tahvilleri ve nakit benzeri varlıklarla destekleniyor. Aylık rezerv raporlarıyla şeffaflık sağlanması hedeflenirken, dolaşımdaki toplam piyasa değeri 1.3 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. CoinGecko verilerine göre piyasa lideri USDT’nin değeri 96 milyar dolar civarında bulunuyor.