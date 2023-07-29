Stablecoin piyasasının 2023 yılının başlarından bu yana çarpıcı düşüşlere tanık olmasına karşın piyasa değeri bakımından kripto ekosisteminin en büyük stablecoin’i olan USDT, piyasa değerinde yeni bir rekor kaydetti. USDT’nin piyasa değeri, güncel verilere göre 84 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

USDT’nin Piyasa Değerinde Yeni Rekor

BUSD ve USDC‘nin aylardır piyasa değeri ve pazar payı bakımından çarpıcı düşüşler kaydetmesinin de etkisiyle USDT, son dönemlerde ekosistemdeki pazar payını önemli ölçüde artırdı. Piyasa değeri bakımından halihazırda kripto ekosisteminin en büyük stablecoin olan USDT’nin piyasa değerinde yeni bir rekor kaydedildi. USDT’nin piyasa değeri, güncel verilere göre 84 milyar dolar seviyelerine yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

DeFiLlama verilerine göre, USDT’nin piyasa değeri Temmuz ayının başından bu yana 480 milyon doların üzerinde artış gösterdi ve USDT, bu süreçte pazar payını önemli ölçüde artırdı. Ancak USDT’nin piyasa değerindeki artışa karşın stablecoin piyasası, 2023 yılında büyük bir düşüş kaydederek yılın başından bu yana 12,17 milyar doların üzerinde değer kaybetti.

Tartışmaların Odağındaki Tether

USDT’nin piyasa değeri aylardır devam eden yükselişlerin ardından yeni rekorlar kaydetse de USDT‘yi ihraç eden şirket olan Tether, yıllarca çeşitli suçlamalar ve iddialar ile karşı karşıya kaldı. Tether’in basılan USDT’leri yeterli nakit rezervi ile desteklemediğine ve yeteri kadar şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmadığına yönelik dile getirilen iddialar başta olmak üzere bu süreçte USDT ihraççısına çokça suçlama yöneltildi.

Tether, birçok kez denetlemelere dair çeşitli raporlar yayımlasa da kamuoyunda devam eden bu soru işaretleri tartışmaların devam etmesine neden oldu. Bu süreçte SEC yetkilileri dahil olmak üzere çok sayıda regülatör konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.