Kripto para analisti Nicholas Merten, Bitcoin‘in (BTC) 2022’nin en düşük seviyesinin altına düşme potansiyeline ilişkin bir uyarıda bulundu. DataDash adlı YouTube kanalının sunucusu Merten, Bitcoin’in 29 bin dolar seviyesindeki mevcut duraklaması konusunda uyardı ve önemli bir düşüşün eşiğinde olduğunu öne sürdü.

Merten’e Göre Bitcoin Teyitli Çöküşün Eşiğinde Olabilir

Yakından takip edilen kripto para analisti Nicholas Merten, Bitcoin’in direnç kanalında 28 bin ile 32 bin dolar arasında bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu, bir önceki döngüde güçlü alıcı desteği gösteren ancak Bitcoin’in Haziran 2022’de bunu kırmasının ardından bir direnç bölgesine dönüşen fiyat aralığına karşılık geliyor.

Analist, alıcıların Haziran-Kasım ayları arasında piyasaya girmesiyle Bitcoin fiyatının nasıl yükselmeye başladığına dikkat çekerek bunun Haziran 2021’de yapılan bazı alımları da hesaba katan düşen potansiyel bir destek kanalının oluşmasına neden olduğunu belirtti. Bu durum, FTX‘in çöküşünü takiben Ekim ve Kasım aylarından bu yana olumlu bir eğilime işaret eden, daha yüksek en düşük ve daha yüksek en yüksek değerlere sahip yeni bir trende yol açtı.

Merten, boğaların bu trendden güç aldığını ve Bitcoin’in pozitif trendini korumaya devam ettiğini ancak göstergesinde potansiyel bir trend dönüşünden sadece birkaç yüz dolar uzakta olduğunun altını çizdi. Analist, direnç kanalından çıkmanın tehlikeli yakınlığı konusunda uyardı ve artık bu bölgenin yeni bir destek değil, bir arz bölgesi ya da bir direnç olduğunun yeniden teyit edildiğini ekledi.

Yatırımcılar 16 Bin Doların Altına Varan Bir Düşüş İçin Dikkatli Olmalı

Merten, Bitcoin’deki yükseliş trendinin devam etmemesi halinde en büyük kripto paranın yılın sonunda ya da 2024 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılının en düşük seviyesi olan 16 bin doların altına düşebileceğini belirtti. Bitcoin’in uzun vadeli direnç/destek bandını aşağı yönde kırması ve momentum göstergesinin kırmızıya dönmesi halinde, BTC‘nin muhtemelen uzun vadeli düşen birikim kanalını yeniden ziyaret edeceğini vurguladı. Bu, Bitcoin’in ayı piyasasında yeni bir dip bölgeye hareket edeceği anlamına geliyor.

Bitcoin, bu yazının yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 0,3’lük hafif bir artışla 29 bin 322 dolardan işlem görüyor. Merten’in uyarısı kripto para piyasasındaki volatilitenin ve bu tür varlıklara yapılan yatırımların karşı karşıya olduğu potansiyel riske işaret ederken, son dönemdeki iyimser eğilime rağmen, yatırımcıların Bitcoin’in mevcut trendinden çıkması halinde olası bir çöküşe hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.