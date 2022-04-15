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  •   Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?

Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?

Celcius Network CEO'su, lider kripto para birimi Bitcoin'in 2022 yılı adına ulaşabileceği fiyat seviyelerine ilişkin beklentilerini dile getirdi.
11:50
15 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Celcius Network’un CEO’su Alex Mashinsky, yakın tarihli bir röportajında lider kripto para birimi Bitcoin‘in 2022 yılı fiyat performansına ilişkin fikirlerini paylaştı. Mashinsky, Bitcoin’in yıl içerisinde birkaç önemli direnç seviyesini aşması durumunda 100.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşabileceğini savundu.

Celcius Network CEO’sundan BTC Adına 2022 Yılı Beklentileri

Geçen yıl Bitcoin’in 2021’in sonlarına kadar 100.000 dolar fiyat seviyelerini aşabileceğini iddia eden Mashinsky, son dönemlerde meydana gelen global ölçekli gelişmelerin ve makroekonomik faktörlerin BTC‘nin fiyat performansına önemli ölçüde etki ettiğini dile getirdi. Celcius Network CEO’su Alex Mashinsky, 2021 yılı beklentilerinde yanılsa da Bitcoin’in 2022 yılında 100.000 dolar fiyat seviyelerini aşabileceğine yönelik düşüncelerini bir kez daha tekrar etti.

Mashinsky, Luna Vakfı’nın TerraUSD (UST) rezervlerini desteklemek adına milyarlarca dolar Bitcoin satın almasının önemli olduğunu, ancak geleneksel finanstan gelecek sermaye akışının piyasaya çok daha büyük ölçekli bir etki edebileceğini dile getirdi. Kurumsal ölçekteki talebin Bitcoin’de büyük bir fiyat artışına neden olabileceğini ifade eden Mashinsky, ilerleyen dönemlerde çok sayıda kurumsal şirketin Terraform Labs’ı örnek alabileceğini savundu.

Bitcoin, Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalardaki düşüş ivmesi ve kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 40.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki bu değer kaybı, kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesine neden oldu. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 3.000 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine yeniden göre 2 trilyon doların altına geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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