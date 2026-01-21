Kripto Para Şirketi Galaxy Digital’den Piyasa Fırtınasına 100 Milyon Dolarlık Bahis

Galaxy Digital, kripto paralar ve finansal teknoloji alanlarında artan oynaklıktan yararlanmayı hedefleyen 100 milyon dolarlık yeni bir hedge fon hazırlığında. Financial Times, Mike Novogratz liderliğindeki şirketin planının detaylarını açıkladı. Açıklanan plana göre ilk çeyrekte faaliyete geçmesi beklenen fon fiyatların hem yükseliş hem de düşüş dönemlerinden kazanç sağlamayı amaçlayan long ve short pozisyon stratejileri üzerine kurulacak. Girişim kripto para piyasasındaki dalgalanma ile finansal hizmetler sektöründeki dönüşümün aynı anda hız kazandığı bir döneme denk geldi.

Galaxy Digital’in Yeni Fonunun Yapısı

Yeni hedge fonun portföy yapısında kripto paraların payı yaklaşık yüzde 30 olarak belirlendi. Kalan sermaye ise kripto para teknolojileri ve değişen düzenlemelerin etkisiyle yeniden şekillenen finansal hizmetler şirketlerinin hisselerine yönlendirilecek. Böylece fon yalnızca kripto paralardaki fiyat hareketlerine değil, Blockchain temelli çözümlerin geleneksel finans üzerindeki etkisine de odaklanacak.

Fon yönetimi hem yükseliş hem de düşüş senaryolarında getiri üretmeyi hedefleyen aktif pozisyon alma yaklaşımı benimseyecek. Aile ofisleri, yüksek net servetli bireyler ve kurumsal yatırımcılar tarafından desteklenen yapı Galaxy Digital’in kendi bilançosundan da tohum sermaye alacak. Bu yaklaşım şirketin piyasaya olan güvenini ve uzun vadeli stratejik bağlılığını yansıtıyor.

Fonun yöneticiliğini üstlenen Joe Armao, küresel ölçekte yaşanan yapısal değişimlerin yatırım ortamını yeniden tanımladığına dikkat çekti. Olası faiz indirimleri ve kripto paraların kullanım alanlarının genişlemesi fonun zamanlamasını destekleyen temel faktörler arasında gösteriliyor. Özellikle Federal Reserve (Fed) politikalarındaki olası gevşemenin riskli varlıklar için yeni fırsatlar yaratabileceği öngörülüyor.

Galaxy Digital’in Finansal Performansı ve Altyapı Hamleleri

Galaxy Digital, 2025’in üçüncü çeyreğinde 500 milyon doların üzerinde kar bildirerek güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin toplam yönetilen varlık büyüklüğü 17 milyar dolara ulaşmış durumda. Novogratz’ın piyasa koşullarına göre strateji değiştirme konusundaki geçmiş deneyimi yeni fonun arkasındaki en önemli güven unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Şirket yatırım faaliyetlerinin yanı sıra altyapı tarafında da büyüme adımları atıyor. Teksas’ın batısında yer alan Helios veri merkezi kampüsüne 830 megavat ek enerji kapasitesi sağlanması için gerekli onay alındı. Söz konusu izin Teksas elektrik şebekesini yöneten ERCOT tarafından kapsamlı bağlantı çalışmasının tamamlanmasının ardından verildi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Galaxy Digital hisseleri küresel piyasalardaki satış dalgasının etkisiyle son işlem gününde yüzde 6,4’ten fazla değer kaybetti. Hisse performansındaki gerileme şirketin uzun vadeli stratejik hamlelerinden ziyade genel risk iştahındaki düşüşle ilişkilendiriliyor. Yeni hedge fonun bu dalgalı ortamda Galaxy Digital’in gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi bekleniyor.