Kripto Para ETF’lerinde 713 Milyon Dolarlık Şok Çıkış: Neler Oluyor?

ABD merkezli spot Bitcoin ve Ethereum ETF’leri küresel piyasalarda artan belirsizlik ortamında Salı günü toplam 713 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Kripto paralarda son bir haftada hızlanan fiyat geri çekilmeleri kurumsal yatırımcıların risk azaltma eğilimini öne çıkardı. Bitcoin’in 97.000 dolar seviyesinden 89.000 doların altına gerilemesi ve Ethereum’un 3.000 dolar eşiğini kaybetmesi fon hareketlerini doğrudan etkiledi. Gelişmeler makroekonomik ve jeopolitik kaynaklı dalgalanmaların kripto para piyasası üzerindeki ağırlığını yeniden gündeme taşıdı.

ABD’deki ETF’lerden Fon Çıkışları Hız Kazandı

SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri Salı günü sekiz ETF’te toplam 483.4 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Satışların merkezinde 160.8 milyon dolarla Grayscale’in GBTC ürünü yer alırken, Fidelity’nin FBTC ETF’inden 152 milyon dolar çıktı. Rakamlar geçtiğimiz Cuma günü kaydedilen 395 milyon dolarlık net çıkışın ardından satış baskısının devam ettiğini ortaya koydu.

Ethereum tarafında da benzer bir tablo oluştu. Altı spot Ethereum ETF’sinde toplam 230 milyon dolarlık net çıkış oldu ve beş gün süren pozitif akış serisi sona erdi. BlackRock’ın ETHA ETF’inden 92.3 milyon dolar çıkması kurumsal yatırımcıların kısa vadede temkinli pozisyon aldığını gösterdi. Fon akışlarındaki yön değişimi kripto para piyasasındaki genel değer kaybıyla eş zamanlı ilerledi.

Aynı gün spot XRP ETF’leri 53.3 milyon dolarlık net çıkışla şimdiye kadarki en yüksek günlük kaybını kaydetti. Spot Solana ETF’leri ise sınırlı da olsa 3 milyon dolarlık net girişle ayrıştı. Veriler yatırımcı tercihlerinin varlık bazında farklılaştığını ortaya koyuyor.

Makro Baskılar ve Kurumsal Beklentiler

Piyasalardaki dalgalanmanın arkasında ABD ile Avrupa Birliği arasında Grönland üzerindeki ticari ve siyasi gerilim öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere yönelik açıklamaları küresel risk iştahını zayıflatırken, Japonya’da devlet tahvillerinde yaşanan panik satışları küresel likidite koşullarını sıkılaştırdı. Araştırma kuruluşlarına göre söz konusu gelişmeler hisse senetleriyle birlikte kripto paraları da baskıladı.

BTSE COO’su Jeff Mei, piyasanın Trump’ın söylemlerine geçmiş örnekler üzerinden yaklaştığını ve sert açıklamaların zamanla yumuşatılabileceği beklentisinin korunduğunu belirtti. Avrupa’nın taleplere boyun eğme ihtimalinin düşük görülmesi, belirsizlik süresinin uzayabileceğine işaret ediyor.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck ise ETF çıkışlarını uzun vadeli bir güven kaybı olarak değerlendirmiyor. Ruck’a göre yaşanan hareketler jeopolitik riskler kaynaklı geçici bir kurumsal pozisyon azaltımını yansıtıyor. Kurumsal altyapının güçlenmiş olması ve makro sinyallerin netleşmesi halinde fonlara yeniden giriş yaşanabileceği beklentisi korunuyor.