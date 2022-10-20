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Bu Kripto Para Artık ATM’lerden Çekilebilecek!

Kripto para yatırımcıları Brezilya'da artık ATM aracılığıyla USDT bozdurabilecek.
18:35
20 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar aylardır soluksuz düşüyor olsa da kripto paralar artık daha fazla hayatımızın içinde ve daha fazlası olacak. En azından geçtiğimiz yıllardaki büyüme oranlarına bakarsak önümüzdeki yıllarda bu ilerlemenin katlanarak artması gerekiyor. Son olarak bugün yapılan duyuruya göre 24.000’in üzerinde ATM’den Tether çekilebileceğini öğrendik.

ATM’den Kripto Para

68 milyar doların üzerindeki değeriyle tartışmasız en büyük stablecoin olan Tether önemli bir anlaşmaya imza attı. SmartPay ile yapılan anlaşmayla Brezilya genelinde 24.000’den fazla ATM’de USDT kullanılabilir olacak. Instituto Locomotiva tarafından Ocak 2021’de yapılan bir araştırmaya göre, Brezilya’da hala 34 milyon yetişkin bankacılık sisteminin dışında bulunuyor. Smartpay ile yapılan anlaşmanın sonucu olarak bu insanlar bankaya gitmeden sınır ötesi ödemeler yapabilecek ve bakiyelerini ATM’lerden çekebiliyor olacak.

Tether CTO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

“Enflasyon ve kapsayıcı olmayan bir finansal sistemin getirdiği zorluklar ve sınırlamalar, Brezilya vatandaşlarının çoğunu ülkenin büyüyen ekonomisine katılmaktan alıkoydu. Brezilya’daki ATM’lere USDT eklemek, daha fazla insanı finansal sisteme dahil etme fırsatı sunuyor. Bu sadece ödemeler sektörüne değil, tüm Brezilya finans ekosistemine büyük değişiklikler getirecektir.”

Tether (USDT)

Piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan Tether, Mayıs ayında TerraUSD’nin çöküşüyle ciddi bir darbe almıştı. Evergrande krizi sırasında ticari senetleri hakkında dolaşıma sokulan iddialar tüm piyasaları negatif etkilemişti. O dönemki iddiaya göre Tether şirketinin elinde fazlasıyla Çinli emlak şirketlerinin ticari senetleri vardı ve bunların iflasıyla teminat rezervlerinde önemli kayıplar yaşandı. Neyse ki TerraUSD iflasının ardından rezervlerde değeri değişken varlık tutmanın saçmalığı fark edildi ve Tether geri adım attı.

Kısa süre önce elindeki tüm ticari kağıtları satarak %100 devlet tahvillerine dönen Tether artık daha güvenli bir rezerve sahip. Üstelik ihtiyaç halinde elindeki rezervleri kolayca nakde çevirebilir ve hisse senetlerinin, ticari kağıtların volatilitesinden doğacak kayıplar yaşamaz. Son yapılan anlaşma da USDT’nin küresel ölçekte daha da yayılmasını sağlayabilir. Brezilya ile başlayan ATM desteği önümüzdeki aylarda diğer ülkelere de yayılırsa bu hem USDT kullanımı hem de kripto para topluluğunun gelişimi için faydalı olacak.

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