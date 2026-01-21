Son Dakika: Trump’ın Davos Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık yarım saat önce Davos’a indi ve bugünün en önemli gelişmelerinden biri burada yapacağı açıklamalardı. Kripto para yatırımcıları Grönland geriliminden fazlasıyla etkilenirken BTC 88 bin doların altına geriledi. Altcoinlerde kayıplar çok daha fazla. Şimdi Trump sahnede.

Trump Son Dakika

Trump’ın açıklamaları kripto paraları direkt olarak ilgilendiriyor çünkü AB’ye ek gümrük vergisi tehdidi müttefikler arasında büyük bir ayrışmayı tetikliyor. Grönland konusunda son derece ısrarcı olan Trump bu konuda geri adım atmaya niyetli değil ve AB de bölgenin ABD kontrolüne bırakılmasına izin vermek istemiyor. 1 Şubat tarihinde karşılıklık tarifelerin devreye alınması beklendiğinden bugünkü açıklamaların önemi daha da arttı.

“ABD’de enflasyon yenildi. Çekirdek enflasyon %1,5, dördüncü çeyrek büyüme tahmini %5,4. ABD ekonomisi IMF’nin tahmin ettiği oranın iki katı büyüme hızında ilerliyor. Politikalarımın büyümeyi daha da artıracağına inanıyorum. Yaşam standartlarını yükseltmeyi planlıyorum. Avrupa doğru yönde ilerlemiyor. Avrupa’nın bazı yerleri artık tanınmaz hale geldi. Aylık ticaret açığını %77 oranında azalttık. Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney Kore ABD’nin ortaklarıdır. ABD yükseldiğinde, ‘siz de onu takip edersiniz’. ABD’nin doğal gaz üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. ABD’nin petrol üretimi günde 730.000 varil arttı. ABD Venezuela’ya yardım ediyor, petrol gelirlerini onlarla paylaşacağız. Venezuela daha fazla para kazanacak. Benzin fiyatları yakında galon başına 2 doların altına düşecek. Grönland, Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır, bizim topraklarımızdır. Grönland, Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır, bizim topraklarımızdır. Grönland konusunda acil görüşmeler yapmayı hedefliyoruz.”

Trump, devlet çalışanlarını işten çıkarmayı ve federal harcamaları kısmayı savundu. Trump, Amerikan ihracatının ve yerli çelik üretiminin artışını övdü.