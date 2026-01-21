EkonomiKripto Para

Son Dakika: Trump’ın Davos Açıklamaları

Özet

  • Trump: Avrupa doğru yönde ilerlemiyor.
  • Trump: Avrupa'nın bazı yerleri artık tanınmaz hale geldi.
  • Trump: ABD enflasyonu yendi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık yarım saat önce Davos’a indi ve bugünün en önemli gelişmelerinden biri burada yapacağı açıklamalardı. Kripto para yatırımcıları Grönland geriliminden fazlasıyla etkilenirken BTC 88 bin doların altına geriledi. Altcoinlerde kayıplar çok daha fazla. Şimdi Trump sahnede.

Trump Son Dakika

Trump’ın açıklamaları kripto paraları direkt olarak ilgilendiriyor çünkü AB’ye ek gümrük vergisi tehdidi müttefikler arasında büyük bir ayrışmayı tetikliyor. Grönland konusunda son derece ısrarcı olan Trump bu konuda geri adım atmaya niyetli değil ve AB de bölgenin ABD kontrolüne bırakılmasına izin vermek istemiyor. 1 Şubat tarihinde karşılıklık tarifelerin devreye alınması beklendiğinden bugünkü açıklamaların önemi daha da arttı.

“ABD’de enflasyon yenildi. Çekirdek enflasyon %1,5, dördüncü çeyrek büyüme tahmini %5,4.

ABD ekonomisi IMF’nin tahmin ettiği oranın iki katı büyüme hızında ilerliyor. Politikalarımın büyümeyi daha da artıracağına inanıyorum. Yaşam standartlarını yükseltmeyi planlıyorum. Avrupa doğru yönde ilerlemiyor. Avrupa’nın bazı yerleri artık tanınmaz hale geldi.

Aylık ticaret açığını %77 oranında azalttık. Avrupa ülkeleri, Japonya ve Güney Kore ABD’nin ortaklarıdır. ABD yükseldiğinde, ‘siz de onu takip edersiniz’. ABD’nin doğal gaz üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. ABD’nin petrol üretimi günde 730.000 varil arttı.

ABD Venezuela’ya yardım ediyor, petrol gelirlerini onlarla paylaşacağız. Venezuela daha fazla para kazanacak. Benzin fiyatları yakında galon başına 2 doların altına düşecek.

Grönland, Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır, bizim topraklarımızdır. Grönland, Kuzey Amerika’nın bir parçasıdır, bizim topraklarımızdır. Grönland konusunda acil görüşmeler yapmayı hedefliyoruz.”

Trump, devlet çalışanlarını işten çıkarmayı ve federal harcamaları kısmayı savundu. Trump, Amerikan ihracatının ve yerli çelik üretiminin artışını övdü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri

Trump Susmuyor, Bitcoin Durmuyor ve Volatilite Daha Fazla Artacak

Sıcak Gelişme: Kripto Paralar Neden Düşüyor? 21 Ocak Düşüşü

Son Dakika: Trump’tan Davos’ta Kripto Para Açıklaması 21 Ocak

Bitcoin Boşuna Düşmüyor Gözler 18:00’da

Kripto Para Şirketi Galaxy Digital’den Piyasa Fırtınasına 100 Milyon Dolarlık Bahis

Kripto Para ETF’lerinde 713 Milyon Dolarlık Şok Çıkış: Neler Oluyor?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 80.000 Dolara Mı Gidiyor? Tahminler Ne Yönde?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Boşuna Düşmüyor Gözler 18:00’da
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paraların 4 Yılda Ulaşacağı Seviyeler ve 35.000 Hedefi
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri
Kripto Para

Lost your password?