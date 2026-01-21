Kripto Para

Bitcoin Boşuna Düşmüyor Gözler 18:00’da

Özet

  • Powell bugün 18:00'da Cook'un duruşmasında ifade verecek.
  • Cook'un duruşması Fed'in bağımsızlığı açısından kritik ve düşük bir ihtimalle gümrük vergisi kararı da bugün gelebilir.
  • İlerleyen saatlerde Trump AB liderleri ve iş adamlarıyla buluşacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için yeni yıl zorlu geçen 3 ayın ardından güzel başlamıştı. Ancak son çeyrekte alışık olduğumuz türden bir geri çekilme gördük. BTC fiyatı direnç bölgesini test ettikten sonra yaklaşık 10 bin dolarlık düşüş yaşadı. Trump’ın şapkadaki tavşan olarak Grönland krizini patlatması bu haftaki satışların temelini oluşturdu. Nitekim Pazar günü bu konuda uyarmıştık. Peki şimdi ne olacak?

İçindekiler
1 Kripto Paralar İçin Kritik Dakikalar
2 Kripto Paralar Son Durum

Kripto Paralar İçin Kritik Dakikalar

Bugün 18:00’da Powell’ın Cook’un Yüksek Mahkeme duruşmasında ifade vermesi bekleniyor. Önceki hafta Trump’ın faizleri indirmediği için kendisini mahkeme ile tehdit ettiğini söyleyen Powell şimdi vereceği ifadeler yakından izlenecek. Fed’in bağımsızlığına dair yapacağı muhtemelen aleyhte açıklamalar risk piyasalarını olumsuz etkileyebilir.

Geçen yıl Cook’u görevden almaya çalışan Trump mahkeme engeline takılmış ve Cook süreç tamamlanana kadar görevde kalması için mahkemenin kendisine izin vermesini istemişti. Mahkeme bu konuda Cook’u haklı buldu ve onu görevinde tuttu ancak itirazlar nedeniyle konu Yüksek Mahkemeye kadar taşındı.

Powell’ın burada “faizleri indirmediğim için bana da benzer baskılar kuruluyor” tarzında şeyler söylemesi kripto paraların işine yaramayacaktır. Eğer mahkeme Trump için aleyhte karar verirse bu durumda Fed’in bağımsızlığını teyit edecek ve muhtemelen Fed üyeleri bu 2 maksimum iki indirim yapacak. Tam tersi senaryoda Fed’in bağımsızlığı tehlikeye girerken Fed’in şahin üyelerinin görevden alındığını büyük bir kaosun başladığını görebiliriz.

28 Ocak Faiz Beklentisi

Kripto Paralar Son Durum

Japon tahvillerinin öncülüğünde yaşanan satış dalgasının ardından, hazine tahvilleri toparlandı. Ancak birçok Avrupa merkezli emeklilik fonunun ABD tahvillerini satması daha büyük bir ekonomik tepki dalgasının habercisi olduğundan yatırımcıları endişelendiriyor. Trump borsanın yükselişini önemsiyor olsa da Grönland veya yüksek tarife oranları gibi inatları piyasaları yoruyor.

17:45’te Trump’ın AB liderleriyle toplantı yapması bekleniyor. Daha sonra da iş adamlarıyla toplantı yapacak ve ABD’ye daha fazla yatırım çekmeye çalışacak. 18:00’da düşük bir ihtimal olsa da Gümrük Tarifesi kararı gelebilir ancak beklenti 20 Şubat tarihinde açıklanması. Şimdilik BTC 88 bin doları yazı hazırlandığı sırada koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
