Bitcoin Boşuna Düşmüyor Gözler 18:00’da

Kripto para yatırımcıları için yeni yıl zorlu geçen 3 ayın ardından güzel başlamıştı. Ancak son çeyrekte alışık olduğumuz türden bir geri çekilme gördük. BTC fiyatı direnç bölgesini test ettikten sonra yaklaşık 10 bin dolarlık düşüş yaşadı. Trump’ın şapkadaki tavşan olarak Grönland krizini patlatması bu haftaki satışların temelini oluşturdu. Nitekim Pazar günü bu konuda uyarmıştık. Peki şimdi ne olacak?

Kripto Paralar İçin Kritik Dakikalar

Bugün 18:00’da Powell’ın Cook’un Yüksek Mahkeme duruşmasında ifade vermesi bekleniyor. Önceki hafta Trump’ın faizleri indirmediği için kendisini mahkeme ile tehdit ettiğini söyleyen Powell şimdi vereceği ifadeler yakından izlenecek. Fed’in bağımsızlığına dair yapacağı muhtemelen aleyhte açıklamalar risk piyasalarını olumsuz etkileyebilir.

Geçen yıl Cook’u görevden almaya çalışan Trump mahkeme engeline takılmış ve Cook süreç tamamlanana kadar görevde kalması için mahkemenin kendisine izin vermesini istemişti. Mahkeme bu konuda Cook’u haklı buldu ve onu görevinde tuttu ancak itirazlar nedeniyle konu Yüksek Mahkemeye kadar taşındı.

Powell’ın burada “faizleri indirmediğim için bana da benzer baskılar kuruluyor” tarzında şeyler söylemesi kripto paraların işine yaramayacaktır. Eğer mahkeme Trump için aleyhte karar verirse bu durumda Fed’in bağımsızlığını teyit edecek ve muhtemelen Fed üyeleri bu 2 maksimum iki indirim yapacak. Tam tersi senaryoda Fed’in bağımsızlığı tehlikeye girerken Fed’in şahin üyelerinin görevden alındığını büyük bir kaosun başladığını görebiliriz.

Kripto Paralar Son Durum

Japon tahvillerinin öncülüğünde yaşanan satış dalgasının ardından, hazine tahvilleri toparlandı. Ancak birçok Avrupa merkezli emeklilik fonunun ABD tahvillerini satması daha büyük bir ekonomik tepki dalgasının habercisi olduğundan yatırımcıları endişelendiriyor. Trump borsanın yükselişini önemsiyor olsa da Grönland veya yüksek tarife oranları gibi inatları piyasaları yoruyor.

17:45’te Trump’ın AB liderleriyle toplantı yapması bekleniyor. Daha sonra da iş adamlarıyla toplantı yapacak ve ABD’ye daha fazla yatırım çekmeye çalışacak. 18:00’da düşük bir ihtimal olsa da Gümrük Tarifesi kararı gelebilir ancak beklenti 20 Şubat tarihinde açıklanması. Şimdilik BTC 88 bin doları yazı hazırlandığı sırada koruyor.