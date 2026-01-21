Son Dakika: Trump’tan Davos’ta Kripto Para Açıklaması 21 Ocak

Kripto ParaKRİPTO PARA BORSALARI

Özet

  • Trump: Yakında kripto para piyasası netlik yasasını imzalamayı umuyorum.
  • Trump: Kongre kripto para piyasası yapısının düzenlenmesi yasası üzerinde çalışıyor.
  • Trump: Kriptoda Çin hakimiyetini engellemeliyiz.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 1 saattir Davos’ta açıklamalarda bulunuyor. Önemli açıklamalar yapan Trump birkaç saniye önce kripto paralardan da bahsetti. Geçen sene GENIUS isimli stablecoinleri ilgilendiren yasa Trump’ın teşvikleriyle tamamlanmıştı. Şimdi daha fazlası olacak.

Kripto Paralar Son Dakika

Kongre Ocak ayı itibariyle kripto para piyasalarına netlik getirmeyi amaçlayan yasa üzerinde çalışmaya başladı. Bugün Trump’ın kripto çarı yaptığı açıklamayla yeni yasanın ardından bankaların hızla kripto paralara dahil olacağını söyledi. Şimdiyse Trump kripto para yasasını yakında imzalayacağından bahsediyor.

“Kripto para politik olarak popüler ve Çin’in hakimiyetini engellemeliyiz. Kripto para ile ilgili tasarıyı yakında imzalamayı umuyorum. Kongre kripto para piyasası yapısının düzenlenmesi yasası üzerinde çalışıyor.”

Bessent önümüzdeki hafta açıklanacak demişti Trump da şimdi yeni Fed Başkanını yakında açıklayacağını söylüyor. BTC fiyatı Trump’ın kripto para açıklamasıyla 90 bin dolara yaklaştı birazdan aşabilir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
