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Kripto para piyasaları son birkaç gündür gelen güzel haberlerin ardından yönünü yukarı çevirdi. BTC 30 bin doları aştı. Ancak bugün borsalara giren yeni BTC’ler nedeniyle fiyat 29.700 doların altına düştü. Yazı hazırlandığı sırada boğalar satışların etkisini sınırlandırmak için mücadele veriyor. Fakat uzun vadeli yörüngeyi etkileyecek önemli gelişmeler de oluyor.

Fed, SEC ve Kripto

İki kurum da kripto paralar için son derece önemli. SEC şimdilik etki alanını geniş tutmak için agresif davranıyor ve kripto şirketlerine davalar açıyor. CFTC ve Fed’in alanına giren konular dahil her şeyi kendi kontrolünde istiyor. Ancak bu böyle olmayacak. CFTC başkanı zaten daha önce SEC’in yetki alanının olmasa gerekenden (kripto için) geniş olduğunu söylemişti. Şimdi Fed başkanı Powell da ön plana çıkıyor.

Powell, Gensler‘in kripto konusundaki duruşuyla çelişiyor gibi görünerek yükseliş eğiliminde olduğunu ifade etti. Powell’ın yorumları, finansal düzenleyiciler arasında bu yeni varlık sınıfının en iyi şekilde nasıl ele alınacağına dair süregelen tartışmanın altını çiziyor. Dün son dakika duyurduğumuz açıklamalarını ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin 6 aylık para politikası toplantısı sırasında yaptı.

Fed başkanı burada stablecoinleri bir para biçimi olarak açıkça kabul etti. Merkez bankası lideri, modern ekonomilerde giderek artan yaygınlıklarının altını çizdi. Powell, merkez bankasının “paranın nihai güvenilirlik kaynağı” olarak rolü göz önüne alındığında, stablecoinleri ve bunların parasal sistem üzerindeki potansiyel etkilerini denetlemede “güçlü bir federal rol” oynaması gerektiğini kesin bir dille ifade etti.

Bu açık destek, Gensler’in temkinli yaklaşımıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Geçen yıl SEC Başkanı, Bitcoin dışındaki tüm kripto paraların menkul kıymet olarak sınıflandırılabileceğini açıkladı. Bunun ardından kayıt ve sıkı düzenleyici gözetim gerekecek.

Gensler, potansiyel dolandırıcılık veya manipülasyonu önlemek ve finansal istikrarı korumak için sık sık kapsamlı düzenleme çağrısında bulundu.

Kripto Savaşını Kim Kazanır?

ABD’de kripto para birimlerinin geleceğine ilişkin düzenleyici ortamdaki çatlak son atışmalarda da net biçimde görünüyor. Powell’ın yorumları, Cumhuriyetçiler tarafından başlatılan ve ABD mevzuatında türünün ilk örneği olan önerilen stablecoin tasarısına da ışık tuttu. Tasarı kabul edilirse, kripto para birimlerinin federal ve eyalet düzeylerinde düzenlenme biçiminde önemli bir değişikliğe yol açması muhtemel.

Powell ve Gensler bu konuda anlaşmazlığa düşmüş gibi görünse de, daha geniş resim, düzenleyici kurumların kripto para birimlerinin dönüştürücü potansiyelini anlamak, uyum sağlamak ve kullanmak için çabaladığı karmaşık bir manzarayı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, ABD’de hızla gelişen teknolojilere uyum sağlama kabiliyetine sahip sağlam bir düzenleyici çerçeve şart ve bu yasal çerçeve SEC başkanının istediği kadar kısıtlayıcı olmayacak. BlackRock ve diğerleri de böyle düşünüyor olacak ki kripto konusunda atağı başlattılar. O halde savaşın kazananı Gensler olmayacak gibi görünüyor.