Son Dakika: Coinbase 21 Ocak Kripto Para Listeleme Duyurusu – Seeker (SKR) Yüzde 76 Arttı

Özet

  • Coinbase Seeker (SKR)'i listeleyecek.
  • SKR bugün yüzde 76 arttı ve 0,02 dolara yakın yeni zirve yapması mümkün.
  • Bu token Solana Mobile tarafından Seeker telefon kullanıcılarına airdrop olarak yeni dağıtıldı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası Coinbase yeni altcoin listelemesini biraz önce duyurdu. Kripto paralarda gündem yoğun. 18:00’da Yüksek Mahkeme Cook’un görevden alınmasıyla ilgili duruşmada Powell’ın ifadesini alacak. Trump Davos’ta önemli açıklamalar yapıyor ve Coinbase yeni listeleme müjdesi verdi.

Seeker (SKR) Son Dakika

Coinbase Markets tarafından yazı hazırlandığı sırada yapılan duyuruya göre Seeker (SKR) Coin önümüzdeki saatlerde borsada listelenecek. Gerekli likidite koşullarının sağlanması halinde SKR-USD paritesini aktif hale getireceğini açıklayan borsanın 20:00 civarı listelemeyi yapması bekleniyor.

2021 yılında kripto para dünyasının Amazon’u olacağını açıklayan Coinbase tüm legal kripto paraları platforma dahil etme sözü vermişti. Şimdiyse Trump’ın göreve gelmesiyle dava korkusu olmadan tam gaz listelemelere devam ediyor. Yeni kripto para piyasası netlik yasasının da bu yıl onaylanmasıyla Coinbase için büyüme daha fazla hızlanacak.

Seeker (SKR) güne yüzde 76 yükselişle devam ediyor ve 70 milyon dolarlık piyasa değeri Coinbase desteğiyle daha da artabilir. Henüz saatler önce lansman yapan bir altcoin olduğu için zirve potansiyeli yüksek ve eğer Trump’ın açıklamaları destekleyici olmaya devam ederse kısa vadede 0,014 dolara geri dönerek 0,02 dolara yakın yeni zirve yapması mümkün.

Bu token Solana Mobile tarafından Seeker telefon kullanıcılarına airdrop olarak dağıtıldı. Solana ekosistemi en ölü dönemlerinde bile rakiplerine göre güçlü kaldığı için bu tokenin daha büyük zirveler yakaladığını görebiliriz.

