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2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?

2021 yılında büyük bir hareketlilikle harika fiyatlara ulaşan bu iki altcoin için geldiğimiz 2023 yılında yeniden yükseliş mümkün mü?
21:40
24 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Sandbox (SAND) fiyatı ve Decentraland (MANA) fiyatı önlerinde bulunan direnç seviyelerinden çıktı ancak henüz önemli yatay seviyeden tam anlamıyla kurtulamadı. Fiyat ile ilgili gelişmeleri yatırımcılar yakından takip ediyor.

Apple Hamlesini Yapıyor

24 Ocak metaverse için ilginç haberleri beraberinde getirdi. Apple’ın karma gerçeklik başlığının bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor. Başlığın Decentraland ya da The Sandbox gibi tamamen açık bir sanal dünya olma ihtimali düşük olsa da Apple kullanıcıları için video konferans ve toplantı odaları içerecek olması muhtemel.

Bir yandan, Apple’ın Apple ekosistemi dışındaki nesnelerin herhangi bir cihazıyla etkileşime girmesine izin vermesi pek olası değilmiş gibi görünüyor. Bu durum, sürümün metaverse ile ilgili token’lar üzerinde olumlu bir etki yaratma olasılığını düşük kılmakta.

Bununla birlikte, Apple’ın Meta, Microsoft ve Sony’den sonra metaverse teknolojik yeniliğe geçen en son dev olması, dijital dünyaların varlıklarını destekleyebilir.

Decentraland 250 Günlük Direnç Hattından Çıktı

Decentraland fiyatı 1 Ocak’tan bu yana hızlanan bir oranda yukarı doğru hareket etti. Şimdiye kadar %150 oranında artış gösterdi.

21 Ocak’ta MANA token fiyatı maksimum 0,78 dolara ulaştı. Bu, yeni bir yılın en yüksek seviyesi olmasının yanı sıra, 250 gündür yerinde olan azalan bir direnç hattından da bir kırılıma neden oldu. Ancak, Decentraland fiyatı kırılmadan sonra kayda değer bir yukarı yönlü hareket başlatamadı ve hala çizginin etrafında geziniyor.

Fiyat çizgiyi destek olarak doğrularsa, 1,15 dolarlık bir sonraki dirence doğru yukarı doğru bir harekete başlayabilir. Bunu başaramazsa, fiyat 0,59-0,48 dolar arasındaki 0,382-0,618 Fib geri çekilme destek seviyelerine doğru düşebilir.

Altı saatlik RSI’daki düşüş eğilimi, ikincisinin de olası olduğunu gösteriyor.

Sandbox Fiyatı Direnç Tarafından Reddedildi

Sandbox fiyatı 1 Ocak’tan bu yana %110 arttı ve 15 Ocak’ta azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Yedi gün sonra 0,85 dolar ile en yüksek seviyeye ulaştı.

MANA gibi, RSI da son 24 saat içinde düşüşü tetikleyebilecek bir düşüş sapması (yeşil çizgi) oluşturdu. Dahası, fiyat 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından 0,80 dolardan reddedildi ve uzun bir üst fitil (kırmızı simgeler) oluşturdu.

SAND Token fiyatı 0,382 Fib direncini aşmayı başarırsa, bir sonraki Fib seviyesine yani 0,93 dolara yükselebilir. Reddedilirse, 0,62 dolarlık destek alanına ve azalan direnç çizgisine doğru bir düşüş beklenebilir.

Sonuç olarak, hem SAND hem de MANA fiyatları diyagonal seviyelerden çıktı ancak henüz önemli yukarı yönlü hareketler başlatmadı. En yakın yatay direnç seviyelerinden çıkıp çıkmamaları ya da bunun yerine reddedilip reddedilmemeleri gelecekteki eğilimin yönünü belirleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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