Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 2 gündür Ethereum ağında ciddi bir sorun yaşanıyor. Perşembe ve Cuma günü sorun 2 kez tekrar etti. Perşembe günü yaşanan problem 45 dakika içinde çözülürken Cuma günü yaşanan aynı sorun 1 saate yakın devam etti. Peki bu problem Ethereum’un geleceği için ciddi bir sorun mu? Yatırımcıların endişelenmesi gerekiyor mu?

Ethereum Ağ Sorunu

Ethereum ağı, Cuma günü yaklaşık bir saat boyunca işlem kesinliğinin gerçekleşmesini engelleyen başka bir teknik sorun yaşadı. Problem önceki gün yaşanan kesintinin üstünden 24 saat geçmeden nüksetti. Bu durum da Ethereum istikrarı konusunda endişelere neden oldu.

Perşembe günü olduğu gibi, Ethereum ağ aktivitesine ilişkin veri kaynakları, sorunun ağ işlemleri gerçekleştirirken tasdik öneren doğrulayıcılar tarafından yaşandığını gösteriyor. Veri sağlayıcısı Beaconcha.in’e göre 200.750 ile 200.758 arasındaki Ethereum epoklarında, alınan onaylama sayısında önemli bir azalma görüldü. On-chain uzmanı Steven Zheng şunları söyledi;

“Ethereum’un Beacon Ağı aklaşık bir saat boyunca işlemleri sonuçlandırmayı durdurdu. Şu anda durmaların arkasındaki neden belli değil ancak bazı insanlar bunun staking müşterilerindeki veya MEV altyapılarındaki bazı hatalardan kaynaklandığını düşünüyor.”

Ethereum Son Durum

Şu an herhangi bir sorun yaşanmadan işlemler onaylanıyor. Zheng onaylanmayan işlemlerin sorun devam etmesi halinde geri döndürülebileceğinden bahsetti. Bu da Ethereum ağ güvenliği için ciddi bir sorun oluşturacak. Prysmatic Labs kurucu ortağı Preston van Loon, Perşembe günü yaşanan sorunun “birkaç istemci uygulamasının ağa ayak uydurmakta güçlük çekmesinden” kaynaklandığını söyledi.

Sorun yeniden ortaya çıkmadan önce Cuma günü yaptığı açıklamada ise şunları söyledi;

“Dün Ethereum ana ağında gördüğümüz gibi bir senaryoda Prysm’in daha iyi performans gösterebileceği birkaç alan belirledik ve bu iyileştirmeleri güvenli bir şekilde mümkün olan en hızlı şekilde yayınlamaya hazırlanıyoruz”.

Ayrıca dün Ethereum çökmedi açıklamasında bulundu ve şunlar söyledi;

“Sınırlı blok kapasitesine rağmen bloklar dolmaya yakın bile değildi. Sonlandırmak için mücadele edilen dönemler boyunca işlem yapabilirdiniz, bloklar üretildiğinde bol miktarda blok alanı vardı.”

Şimdilik problem çözüldüğü ve ekip bunun üstünde çalıştığı için endişelenmeye gerek yok gibi görünüyor.