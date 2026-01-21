Ethereum’da Yeni Dönem mi? Buterin’in Yerel DVT Önerisi Artık Masada

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, ağın güvenliğini ve merkezsizliğini aynı anda güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir staking yaklaşımını gündeme taşıdı. Ethereum Research forumunda kaleme aldığı teknik yazıda “yerel DVT” (native distributed validator technology) adı verilen modelin doğrudan protokole entegre edilmesini önerdi önerildi. Öneri doğrulayıcıların tek bir düğüme bağımlı kalmadan çalışabilmesini amaçlarken, hataya dayanıklılığı artırmayı da hedefliyor. Tartışma Ethereum staking oranlarının tarihi zirvelere ulaştığı bir dönemde başladı.

Yerel DVT Nedir, Nasıl Çalışır?

Buterin’in önerisi doğrulayıcıların tek bir kimlik altında birden fazla bağımsız anahtar kaydedebilmesine imkan tanıyor. Aynı doğrulayıcıyı temsil eden bu anahtarlar blok önerme veya onaylama gibi kritik işlemleri ancak belirlenen eşik sayıda imza bir araya geldiğinde geçerli kılabiliyor. Böylece tek bir düğümde yaşanacak teknik arıza ya da güvenlik ihlali doğrulayıcının tamamen devre dışı kalmasına yol açmıyor.

Model doğrulayıcının en az asgari staking tutarının katlarına sahip olmasını şart koşuyor ve en fazla 16 anahtar tanımlanmasına izin veriyor. Her anahtar standart bir Ethereum düğümü gibi çalışıyor ancak Blockchain içinde tek bir doğrulayıcı kimliği olarak hareket ediyor. Buterin’e göre yapı imza şemalarından bağımsız biçimde uygulanabiliyor ve uzun vadede kriptografik varsayımlara aşırı bağımlılığı azaltıyor.

Teknik açıdan bakıldığında sistemin ağ üzerindeki yükü sınırlı tutuluyor. Blok üretiminde yalnızca ek bir gecikme turu oluşurken onay süreçlerinde ekstra bir zaman kaybı öngörülmüyor. Eşik değerlerinin doğru ayarlanması halinde mevcut slashing korumaları da geçerliliğini koruyor.

Yerel DVT’nin Merkezsizleşme ve Staking Ekosistemine Etkisi

Buterin, yerel DVT yaklaşımını yalnızca teknik bir güvenlik iyileştirmesi olarak değil, aynı zamanda ölçülebilir merkezsizleşme için stratejik bir araç olarak tanımladı. Daha yönetilebilir ve hata toleranslı bir staking yapısı bireysel kullanıcıların ve kurumların fonlarını büyük hizmet sağlayıcılarına devretmeden ağa katılmasını kolaylaştırabilir. Bu da doğrulayıcı setinin daha dengeli dağılmasına katkı sağlayabilir.

Öneri DVT’nin altyapı seviyesinde halihazırda kullanılmaya başlanmış olmasıyla da örtüşüyor. 2025 yılının Ağustos ayında Kraken, Ethereum staking operasyonlarında SSV Network tabanlı dağıtık doğrulayıcı teknolojisini devreye almıştı. Ancak Buterin bu tür çözümlerin operasyonel karmaşıklık taşıdığını ve protokol seviyesinde desteklenmediği sürece yaygınlaşmasının zor olduğu görüşünde.

Henüz erken aşamada olan öneri Ethereum topluluğunda kapsamlı teknik inceleme ve fikir birliği gerektiriyor. Önerinin zamanlaması ise oldukça dikkat çekici. Ethereum staking oranı yüzde 30’a yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve ağ güvenliği tartışmaları yeniden hız kazandı.