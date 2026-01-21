Kripto Para

Sıcak Gelişme: Kripto Paralar Neden Düşüyor? 21 Ocak Düşüşü

Özet

  • Powell’ın Cook’un görevden alınmasına itiraz ettiği davaya destek vermesi ve Yüksek Mahkeme duruşmasının birkaç dakikadır Cook lehine ilerlemesi düşüşe neden oldu.
  • Trump Grönland ısrarıyla AB'yi karşısına alırken Fed'in bağımsızlığını tehdit edip başarısızlığa uğradığı için risk piyasalarını olumsuz etkiliyor.
  • 1 Şubat tarihinde AB ile ABD karşılıklı gümrük vergisi ve kısıtlamaları devreye alabilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için bugün kritik bir gündü ve işler pek de kripto paraların lehine ilerlemiyor. Birkaç farklı sebepten dolayı düşüş bugün hızlandı. BTC yeni günlük dibini yazı hazırlandığı sırada belirliyor. Özellikle Fed üyesinin görevden alınmasıyla ilgili bugünkü Yüksek Mahkeme duruşması son derece önemliydi.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bugün 18:00’a yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Beklenen oldu ve Cook’un lehine ilerleyen süreç kripto paraları aşağı çekti. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Fed Başkanı Cook’u derhal görevden alma talebini reddetme eğiliminde görünüyor. Powell’ın da duruşmayı desteklemek için ifade vermesi hissiyatı daha da olumsuz etkiledi. Muhtemelen Cook lehine çıkacak kararla Fed’in bağımsızlığı yargı eliyle korunacak ve bu durum 2026 için maksimum 2 faiz indirimi öngörüsünü destekleyecek.

Yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett önemli açıklamalarını henüz tamamlamıştı. Trump’ın ekonomi politikasının beyinlerinden olan Hassett şunları söyledi;

“Trump, verilerle gerçeği ortaya koymak için Davos’ta. Büyük konut politikası açıklaması yakında yapılacak.

Fed üyeleri her konuda fikir sahibi olmak istiyor gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl içinde bütçe açığını daha da azaltmayı bekliyoruz. Müttefiklerimizi Çin’e daha yakınlaştırdığımızı düşünmüyorum.

Trump, bozulması gereken bir düzeni bozuyor.

İki çeyrek boyunca %5’in üzerinde bir GSYİH büyümesi görebiliriz.”

Danimarka biraz önce Trump’ın Grönland’ı devralması konusundaki müzakere talebini reddettiğini açıkladı. Trump aşırı güç kullanmayacağını ve acil görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi.

  • Trump’ın Grönland ısrarı.
  • ABD ile AB’nin Grönland konusunda karşılıklı sert açıklamalar yapması.
  • İstihdam verilerinin beklenenden iyi gelmesiyle Ocak faiz indirim ihtimalinin sıfırlanması.
  • Powell’ın Cook’un görevden alınmasına itiraz ettiği davaya destek vermesi.
  • Powell’ın önceki hafta “faizleri indirmediği için dava ediliyorum” açıklaması.
  • Yüksek Mahkeme duruşmasının Cook lehine ilerlemesi.
  • 1 Şubat tarihinde ABD ile AB arasında karşılıklı gümrük vergilerinin devreye alınacak olması.
  • Avrupalı büyük emeklilik fonlarının milyarlarca dolar ABD tahvilini “Trump’ın öngörülemezliği” nedeniyle satması. Bu esasen Grönland ısrarına tepki olarak da geldi.

Tüm bu nedenler birleştiğinde kripto paralar haklı olarak düşüş yaşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri

Trump Susmuyor, Bitcoin Durmuyor ve Volatilite Daha Fazla Artacak

Son Dakika: Trump’tan Davos’ta Kripto Para Açıklaması 21 Ocak

Bitcoin Boşuna Düşmüyor Gözler 18:00’da

Son Dakika: Trump’ın Davos Açıklamaları

Kripto Para Şirketi Galaxy Digital’den Piyasa Fırtınasına 100 Milyon Dolarlık Bahis

Kripto Para ETF’lerinde 713 Milyon Dolarlık Şok Çıkış: Neler Oluyor?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da Yeni Dönem mi? Buterin’in Yerel DVT Önerisi Artık Masada
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Bir Anda Neden Hareketlendi? Cevap Canlı Haberlerde ve Haftanın Kritik Makro Olaylarında
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paraların 4 Yılda Ulaşacağı Seviyeler ve 35.000 Hedefi
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri
Kripto Para

Lost your password?