Sıcak Gelişme: Kripto Paralar Neden Düşüyor? 21 Ocak Düşüşü

Kripto paralar için bugün kritik bir gündü ve işler pek de kripto paraların lehine ilerlemiyor. Birkaç farklı sebepten dolayı düşüş bugün hızlandı. BTC yeni günlük dibini yazı hazırlandığı sırada belirliyor. Özellikle Fed üyesinin görevden alınmasıyla ilgili bugünkü Yüksek Mahkeme duruşması son derece önemliydi.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bugün 18:00’a yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Beklenen oldu ve Cook’un lehine ilerleyen süreç kripto paraları aşağı çekti. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Fed Başkanı Cook’u derhal görevden alma talebini reddetme eğiliminde görünüyor. Powell’ın da duruşmayı desteklemek için ifade vermesi hissiyatı daha da olumsuz etkiledi. Muhtemelen Cook lehine çıkacak kararla Fed’in bağımsızlığı yargı eliyle korunacak ve bu durum 2026 için maksimum 2 faiz indirimi öngörüsünü destekleyecek.

Yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett önemli açıklamalarını henüz tamamlamıştı. Trump’ın ekonomi politikasının beyinlerinden olan Hassett şunları söyledi;

“Trump, verilerle gerçeği ortaya koymak için Davos’ta. Büyük konut politikası açıklaması yakında yapılacak. Fed üyeleri her konuda fikir sahibi olmak istiyor gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl içinde bütçe açığını daha da azaltmayı bekliyoruz. Müttefiklerimizi Çin’e daha yakınlaştırdığımızı düşünmüyorum. Trump, bozulması gereken bir düzeni bozuyor. İki çeyrek boyunca %5’in üzerinde bir GSYİH büyümesi görebiliriz.”

Danimarka biraz önce Trump’ın Grönland’ı devralması konusundaki müzakere talebini reddettiğini açıkladı. Trump aşırı güç kullanmayacağını ve acil görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi.

Trump’ın Grönland ısrarı.

ABD ile AB’nin Grönland konusunda karşılıklı sert açıklamalar yapması.

İstihdam verilerinin beklenenden iyi gelmesiyle Ocak faiz indirim ihtimalinin sıfırlanması.

Powell’ın Cook’un görevden alınmasına itiraz ettiği davaya destek vermesi.

Powell’ın önceki hafta “faizleri indirmediği için dava ediliyorum” açıklaması.

Yüksek Mahkeme duruşmasının Cook lehine ilerlemesi.

1 Şubat tarihinde ABD ile AB arasında karşılıklı gümrük vergilerinin devreye alınacak olması.

Avrupalı büyük emeklilik fonlarının milyarlarca dolar ABD tahvilini “Trump’ın öngörülemezliği” nedeniyle satması. Bu esasen Grönland ısrarına tepki olarak da geldi.

Tüm bu nedenler birleştiğinde kripto paralar haklı olarak düşüş yaşıyor.