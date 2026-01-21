Trump Susmuyor, Bitcoin Durmuyor ve Volatilite Daha Fazla Artacak

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 88 bin doları kazanmaya çalışıyor ve altcoinlerde ciddi düşüşler yaşandı. BTC fiyatındaki dalgalanma Trump’ın bitmek tükenmek bilmeyen talepleri nedeniyle tetiklendi. Yazı hazırlandığı sırada halen açıklamalar yapıyor. EllioTrades takma isimli analist ise yıkımın “hakkedildiğini” söylüyor.

Trump’ın Son Açıklamaları

Trump bugün Davos’ta ve liderlerle, iş adamlarıyla görüşmeler yapıyor. Ayrıca son dakika olarak verdiğimiz 1 saatlik bir konuşması da oldu. Yazı hazırlandığı sırada halen açıklamalar yapıyor. Grönland konusundaki ısrarı kripto para yatırımcıları için boğucu oldu, AB artık yeter derken Trump “orası bana lazım” diyor.

“Grönland için makul bir fiyat düşünüyorum. NATO herkes için güvenlik istiyor. NATO Genel Sekreteri Rutte güzel konuştu, açıklaması güzeldi ancak ABD’nin Grönland’a ihtiyacı var.”

Kripto Paraların İmajı

EllioTrades bugün kripto paraların imajının memecoinler nedeniyle son derece kötü etkilendiğini söyledi. Bu yüzden altcoinlerin önemli bölümünde yaşanan yıkım hakkedilmiş bir çöküştü.

“Çoğumuz, onlarla savaşamıyorsan onlara katılmalıyız diye düşündük. Meme coinlere yönelmek sektör için açıkça kötü oldu. Bu, genel halkın tüm sektörü bir dolandırıcılık olarak görmesine yol açtı, oysa gerçekte birçok yüksek kaliteli ekip, geliştirici ve protokol var. Üzücü, ama iyi şeyler zamanla hayatta kalacak ve gelişecek, böylece tokenlere olan güven yeniden inşa edilecek.”

2025 başındaki PumpFun platformu coşkusu yeni gelen yatırımcıların doldur boşalt tokenlerinde devasa kayıplar yaşamasına neden oldu. Bu yatırımcı grubu daha ilk aylarında kriptonun en büyük sahtekarlarının elinde tüm sermayesini silerken kripto paralarla alakalı tasavvurları “kumardan” ibaret oldu. O günlerde bunun sürdürülebilir olmadığından ve milyonlarca tokenin geçici likidite artışına neden olsa da aslında daha büyük problemleri beraberinde getireceğinden bahsetmiştik.

Bitcoin (BTC)

DaanCrypto takma isimli analist BTC’nin yıllık açılış seviyesini test etmesinden pek de rahatsız değil. 84.000-94.000 dolar aralığının izlenmesi gerektiğini düşünen analist orta vadeli destek noktasının nasıl tepki verdiğine bakarak ona göre pozisyon alacak. Ancak 98 bin dolar testi yatırımcılar için “bu sefer farklı olabilir” heyecanını uyandırmıştı. Bunun da hayal kırıklığına neden olması artık büyük bir sermayenin piyasaları ayağa kaldırması gerektiğini söylüyor.

Bireysel yatırımcılar yoruldu ve yıprandı. Bitcoin her denemesinde başarısızlığa mahkum olduğu için uzun süredir açığa satış yapanlar dışında kimse kazanç elde edemedi. Eğer bu yıl kayda değer bir yükseliş göreceksek bu bir grup büyük yatırımcının piyasayı ayağa kaldırmasıyla mümkün olacak çünkü daha küçük yatırımcılar öldürücü darbeler almışken riskten her geçen gün daha fazla kaçınıyor.