Kripto Para

Trump Susmuyor, Bitcoin Durmuyor ve Volatilite Daha Fazla Artacak

Özet

  • Trump: NATO Genel Sekreteri Rutte güzel konuştu, açıklaması güzeldi ancak ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var.
  • EllioTrades bugün kripto paraların imajının memecoinler nedeniyle son derece kötü etkilendiğini ve çöküşün gerekli olduğunu söylüyor.
  • BTC 84 bin doları kaybettiğinde altcoin satışları hızlanabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 88 bin doları kazanmaya çalışıyor ve altcoinlerde ciddi düşüşler yaşandı. BTC fiyatındaki dalgalanma Trump’ın bitmek tükenmek bilmeyen talepleri nedeniyle tetiklendi. Yazı hazırlandığı sırada halen açıklamalar yapıyor. EllioTrades takma isimli analist ise yıkımın “hakkedildiğini” söylüyor.

İçindekiler
1 Trump’ın Son Açıklamaları
2 Kripto Paraların İmajı
3 Bitcoin (BTC)

Trump’ın Son Açıklamaları

Trump bugün Davos’ta ve liderlerle, iş adamlarıyla görüşmeler yapıyor. Ayrıca son dakika olarak verdiğimiz 1 saatlik bir konuşması da oldu. Yazı hazırlandığı sırada halen açıklamalar yapıyor. Grönland konusundaki ısrarı kripto para yatırımcıları için boğucu oldu, AB artık yeter derken Trump “orası bana lazım” diyor.

“Grönland için makul bir fiyat düşünüyorum. NATO herkes için güvenlik istiyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte güzel konuştu, açıklaması güzeldi ancak ABD’nin Grönland’a ihtiyacı var.”

Kripto Paraların İmajı

EllioTrades bugün kripto paraların imajının memecoinler nedeniyle son derece kötü etkilendiğini söyledi. Bu yüzden altcoinlerin önemli bölümünde yaşanan yıkım hakkedilmiş bir çöküştü.

“Çoğumuz, onlarla savaşamıyorsan onlara katılmalıyız diye düşündük. Meme coinlere yönelmek sektör için açıkça kötü oldu.

Bu, genel halkın tüm sektörü bir dolandırıcılık olarak görmesine yol açtı, oysa gerçekte birçok yüksek kaliteli ekip, geliştirici ve protokol var.

Üzücü, ama iyi şeyler zamanla hayatta kalacak ve gelişecek, böylece tokenlere olan güven yeniden inşa edilecek.”

2025 başındaki PumpFun platformu coşkusu yeni gelen yatırımcıların doldur boşalt tokenlerinde devasa kayıplar yaşamasına neden oldu. Bu yatırımcı grubu daha ilk aylarında kriptonun en büyük sahtekarlarının elinde tüm sermayesini silerken kripto paralarla alakalı tasavvurları “kumardan” ibaret oldu. O günlerde bunun sürdürülebilir olmadığından ve milyonlarca tokenin geçici likidite artışına neden olsa da aslında daha büyük problemleri beraberinde getireceğinden bahsetmiştik.

Bitcoin (BTC)

DaanCrypto takma isimli analist BTC’nin yıllık açılış seviyesini test etmesinden pek de rahatsız değil. 84.000-94.000 dolar aralığının izlenmesi gerektiğini düşünen analist orta vadeli destek noktasının nasıl tepki verdiğine bakarak ona göre pozisyon alacak. Ancak 98 bin dolar testi yatırımcılar için “bu sefer farklı olabilir” heyecanını uyandırmıştı. Bunun da hayal kırıklığına neden olması artık büyük bir sermayenin piyasaları ayağa kaldırması gerektiğini söylüyor.

Bireysel yatırımcılar yoruldu ve yıprandı. Bitcoin her denemesinde başarısızlığa mahkum olduğu için uzun süredir açığa satış yapanlar dışında kimse kazanç elde edemedi. Eğer bu yıl kayda değer bir yükseliş göreceksek bu bir grup büyük yatırımcının piyasayı ayağa kaldırmasıyla mümkün olacak çünkü daha küçük yatırımcılar öldürücü darbeler almışken riskten her geçen gün daha fazla kaçınıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paraların 4 Yılda Ulaşacağı Seviyeler ve 35.000 Hedefi

Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri

Sıcak Gelişme: Kripto Paralar Neden Düşüyor? 21 Ocak Düşüşü

Son Dakika: Trump’tan Davos’ta Kripto Para Açıklaması 21 Ocak

Bitcoin Boşuna Düşmüyor Gözler 18:00’da

Son Dakika: Trump’ın Davos Açıklamaları

Bitcoin 80.000 Dolara Mı Gidiyor? Tahminler Ne Yönde?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Bir Anda Neden Hareketlendi? Cevap Canlı Haberlerde ve Haftanın Kritik Makro Olaylarında
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Bitcoin Yine 90.000 Dolar, Yine Trump Yine Volatilite
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paraların 4 Yılda Ulaşacağı Seviyeler ve 35.000 Hedefi
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri
Kripto Para

Lost your password?