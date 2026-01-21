Sıcak Gelişme: Bitcoin Yine 90.000 Dolar, Yine Trump Yine Volatilite

Kripto paralar Donald Trump’ın elinde pinpon topu gibi hareket etmeye devam ediyor. Bugün kripto paralarla ilgili olumlu açıklamalar yapan Trump Grönland konusundaki ısrarı nedeniyle 87 bin dolara yakın daha derin bir dip yaşanmasına neden olmuştu. Şimdiyse Şubat ayındaki tarifelerden vazgeçtiğini söylüyor. Yarın ne söyleyeceğiyse belirsiz.

Bitcoin Yükseliyor

BTC fiyatı birkaç dakika önce Trump’ın Şubat ayında AB’ye gümrük vergisi uygulamayacağını açıklamasıyla 90 bin dolara geri döndü. AB bu sefer ABD’li teknoloji şirketlerine ağır yaptırımlar dahil birçok silahı masaya koydu. Trump şimdilik “Grönland’ı vermezseniz ağır vergiler ödemek zorunda kalırsınız” şeklindeki tutumundan vazgeçti. Fakat çok daha sevinmemek lazım Trump yarın tam zıddı açıklamalar da yapabilir.

“NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım. Grönland ile ilgili olarak The Golden Dome konusunda ek görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Elçi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer kişiler müzakerelerden sorumlu olacaklar. Bana doğrudan rapor verecekler. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”

BTC 90 bin dolarda dalgalanmaya devam ediyor hafta boyunca Grönland konusu volatilite doğurmaya devam edecek.