Sıcak Gelişme: Bitcoin Yine 90.000 Dolar, Yine Trump Yine Volatilite

Özet

  • Trump: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk.
  • 1 Şubat tarihinde AB'ye ek gümrük vergisi uygulanmayacak.
  • Trump fikrinden kolayca dönebilir ancak şimdilik Grönland tartışması sakinleştiği için kripto paralar yükseliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto paralar Donald Trump’ın elinde pinpon topu gibi hareket etmeye devam ediyor. Bugün kripto paralarla ilgili olumlu açıklamalar yapan Trump Grönland konusundaki ısrarı nedeniyle 87 bin dolara yakın daha derin bir dip yaşanmasına neden olmuştu. Şimdiyse Şubat ayındaki tarifelerden vazgeçtiğini söylüyor. Yarın ne söyleyeceğiyse belirsiz.

Bitcoin Yükseliyor

BTC fiyatı birkaç dakika önce Trump’ın Şubat ayında AB’ye gümrük vergisi uygulamayacağını açıklamasıyla 90 bin dolara geri döndü. AB bu sefer ABD’li teknoloji şirketlerine ağır yaptırımlar dahil birçok silahı masaya koydu. Trump şimdilik “Grönland’ı vermezseniz ağır vergiler ödemek zorunda kalırsınız” şeklindeki tutumundan vazgeçti. Fakat çok daha sevinmemek lazım Trump yarın tam zıddı açıklamalar da yapabilir.

“NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım. Grönland ile ilgili olarak The Golden Dome konusunda ek görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Elçi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer kişiler müzakerelerden sorumlu olacaklar. Bana doğrudan rapor verecekler. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”

BTC 90 bin dolarda dalgalanmaya devam ediyor hafta boyunca Grönland konusu volatilite doğurmaya devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
