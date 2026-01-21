Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri

Kripto Para

  • anlcnc1 STH maliyet seviyesine ulaştığı gibi, BTC'nin 200 günlük MA'ya da (105K) ulaşılmasını bekliyor.
  • Martinez BTC için üç önemli destek seviyesine işaret etti; 87.094 $, 83.307 $ ve 79.520 $
  • Alphractal tarafından geliştirilen Alım/Satım Baskısı göstergesi halen negatif. ve Roman Trading 76 bin doların yaklaştığını ima ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Trump’a baba diye hitap eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte şimdilik Grönland tartışmasına ara verilmesini sağladı. Detaylarının paylaşılmadığı anlaşma Trump’ı memnun ettiği için Şubat ayında AB’ye ek vergiler getirilmeyecek. Bu durum kriptoda yükselişe neden olurken kripto paralarda son durumu geniş biçimde analiz etmemiz gerekiyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Analiz
2 Coinbase Premium

Bitcoin Analiz

Birkaç saat önce anlcnc1 takma isimli Türk on-chain analisti keskin düşüş endişesi taşımadığını söyledi. 18 Ocak tarihli tahminini yineleyen Anıl STH maliyet seviyesine ulaştığı gibi, 200 günlük MA’ya da ulaşılmasını bekliyor. Bu da 105 bin dolara dönüş anlamına geliyor.

“Bir sonraki denemede, STH maliyet seviyesi hızlı bir şekilde aşılabilir. STH SOPR’a bakıldığında, ortalama maliyetle satmayanlar şimdi zararına satıyor. Panik satışlar sona erdiğinde, Bitcoin oraya geri dönecektir.

Bu ilk kez olan bir şey değil; daha önce de gördük.”

Ali Martinez düşüş devam ederse 3 ana desteğe gözümüzü dikmemiz gerektiğini söyledi. 87 bin dolardaki ilk seviyeye 21 Ocak günü çok yaklaştık ancak burada Trump ile NATO anlaşması duyurulduğu için fiyat toparlandı.

Üç kilit destek şunlar;

  • 87.094 $
  • 83.307 $
  • 79.520 $

Üçün analist kripto kahini olarak ünlenen ve rezil olacağı günü bekleyen Roman Trading. O düşüşün devam edeceğini ve her yükselişin halen açığa satış fırsatı olduğunu söylüyor.

“Şu anda endişeleniyorsanız, BTC’nin 76 bin doların altına düşmesini bekleyin.” – Roman Trading

Diğer yandan iştah epey gerilemiş durumda. Alım/Satım Baskısı Delta hala negatif, bu da baskın satış baskısına işaret ediyor. Alphractal tarafından geliştirilen aşağıdaki göstergeyi paylaşan Joao Wedson “bu metrik kırmızı bölgeden çıkıp pozitif hale geldiğinde görünüm ancak o zaman iyimser hale gelecek” dedi.

Coinbase Premium

Peki ABD yatırımcıları ne durumda? Kafalar karışık bugünlerde gümüş, altın, borsa her şeyin grafiği altcoinlere benziyor. %2’nin üzerinde iniş çıkışlar ani dalgalanmalar derken anormal günlerden geçiyoruz.

ABD yatırımcılarının iştah durumunu hepimizin bildiği üzere Coinbase Premium’dan izliyoruz. Anıl bunu son paylaştığında “aşırı negatif” bölgeye çoktan girilmişti.

“Önceki hareket öncesinde, bu tür negatif değerler bir süre birikmişken, akıllı para bunu bir fırsat olarak gördü; Strategy bunun bir örneğiydi. Bakalım, birisi yine negatif primden yararlanıp onu daha da yukarı çekecek mi?

Eğer kimse bu fırsatı değerlendirmezse, ABD tarafının bu kadar satış ağırlıklı olması olumsuz olacaktır. Belki de önce primin biraz birikmesi gerekiyor.”

BTC 90 bin dolar üzerinde kalabilirse akıllı para devreye girmese de burada dip sinyalini aldığımızı düşüneceğiz. Fakat konu Trump ve kesinlikle sağı solu belli olmuyor.

Lost your password?