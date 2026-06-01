ABD Senatosunda ilerleyen CLARITY Act, SEC ve CFTC arasındaki kripto yetki alanını ayırdı

ABD Senatörü Cynthia Lummis, CLARITY Act adlı düzenlemenin hızla yasalaşmaması halinde ABD’nin dijital varlıklar alanında küresel rekabette geride kalabileceğini söyledi. Tasarı, kripto piyasasında uzun süredir tartışılan denetim belirsizliğini azaltmayı hedefliyor.

Yetki paylaşımında yeni çerçeve

Tasarıya göre dijital varlıkların denetiminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasında daha net bir görev dağılımı kuruluyor. Haberde aktarıldığına göre yaygın tokenların büyük bölümü “dijital emtia” olarak tanımlanıyor ve spot piyasa faaliyetlerinin önemli kısmı bu çerçevede CFTC denetimine bırakılıyor.

Mini sözlük: CFTC, ABD’de emtia ve türev piyasalarını denetleyen federal kurumdur. SEC ise menkul kıymet piyasalarından sorumludur. Kripto varlıkların hangi kuruma bağlı sayılacağı, sektörde uzun süredir temel düzenleme başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık geleneksel yatırım sözleşmelerine ya da menkul kıymetlere benzeyen tokenlar üzerindeki yetkinin SEC’de kalacağı belirtiliyor. Bu ayrımın, sektörde sıkça eleştirilen yaptırım odaklı denetim yaklaşımını sınırlayabileceği ve şirketlere daha açık hukuki sınırlar sunabileceği ifade ediliyor.

CLARITY Act yalnızca bir kripto düzenlemesi değil. Bu düzenleme, ABD’nin yeni finansal sistemde öncü olup olmayacağına ya da kenarda kalıp kalmayacağına ilişkin bir karar niteliği taşıyor.

Küresel rekabet vurgusu öne çıktı

Lummis, tasarının hızlı biçimde ilerlemesinin ABD’nin teknoloji ve finans alanındaki rekabet gücü açısından kritik olduğunu savundu. Senatöre göre Washington’daki gecikme sürerse dijital yeniliklerin yönü rakip ülkelere kayabilir ve geleceğin finans kurallarında son sözü yabancı merkezler söyleyebilir.

Haberde, CLARITY Act’in Senato Bankacılık Komitesinden geçtiği ve 2026 yılında genel kurul oylamaları için hız kazanmasının beklendiği aktarıldı. Bu süreç, ABD’de kripto piyasasının hangi kurum tarafından ve hangi ölçütlerle denetleneceğine ilişkin daha geniş tartışmanın da merkezinde yer alıyor.

Tüketici koruması ve stabilcoin boyutu

Tasarıyı destekleyenler, düzenlemenin yalnızca sektör şirketlerine hukuki netlik sağlamakla kalmayıp yatırımcı korumasını da güçlendireceğini belirtiyor. Metinde, özellikle itibari para destekli stabilcoin ihraççıları için sıkı rezerv yükümlülükleri öngörüldüğü ifade ediliyor.

Bu çerçevenin, stabilcoinlerin şeffaf ve güçlü nakit rezervlerle desteklenmesini zorunlu kılarak piyasa güvenini artırmasının amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca daha açık yasal tanımların, perakende platformlardaki usulsüzlük ve piyasa manipülasyonu riskini azaltabileceği görüşü öne çıkarıldı.

Cynthia Lummis, Wyoming senatörü olarak dijital varlık düzenlemeleri konusunda ABD Kongresindeki en görünür isimlerden biri arasında yer alıyor. Lummis, uzun süredir kripto piyasası için daha net ve uygulanabilir bir federal çerçeve çağrısı yapıyor.