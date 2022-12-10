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FTX Davası Son Durum! Kripto Düşüşü Bitiyor Mu?

FTX davasıyla ilgili yeni gelişmeler var. Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?
13:30
10 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarını derinden sarsan FTX olayı Bitcoin’in 18.000 dolar altında kalıcı olmasını sağladı. Peki FTX davasında son durum ne? Kripto paralar artık rahat bir nefes alabilecek mi? Son gelişmeler bize birçok yeni adımı müjdeliyor. Ancak FTX CEO’su halen Bahamalar’da bulunuyor. 13 Aralık duruşması ve tüm detaylar.

FTX Davası

İçeriden kaynaklara göre ABD Adalet Bakanlığı FTX’in mahkeme tarafından atanan denetçileriyle bir araya gelerek daha fazla soruşturma için ihtiyaç duydukları bilgilerle ilgili görüştü. Geçmişte kripto para dolandırıcıları birçok kaçış yolu buldu ancak FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) için işler sanıldığı kadar kolay sonuçlanmayacak. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), FTX’in iflas başvurusunda bulunmasından sadece birkaç gün önce SBF’nin fonları hortumladığını düşünüyor ve bu konuda araştırmasını derinleştiriyor.

Bloomberg’in haberine göre, federal soruşturma, SBF’nin FTX fonlarının Bahamalar’a uygunsuz bir şekilde aktarılmasındaki rolünü incelemeyi amaçlıyor zira feshedilen kripto borsası 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulundu. İsimsiz muhbir ayrıca, DOJ yetkililerinin FTX’in mahkeme tarafından atanan denetçileriyle bir araya gelerek daha fazla soruşturma için ihtiyaç duydukları bilgilerin kapsamını görüştüklerini açıkladı. DOJ ayrıca SBF’nin FTX fonlarını Alameda Research’e yasadışı bir şekilde aktarıp aktarmadığını da araştırmayı planlıyor. Nitekim bunların aktarıldığı biliniyor ve eski FTX CEO’su sayısız itirafta (istemeden de olsa) bulundu.

Kripto Düşüşü Bitiyor Mu?

SBF’nin ABD siyasetiyle güçlü bağlantıları göz önüne alındığında, dolandırıcı henüz herhangi bir suçla suçlanmadı ve açıklanmayan yerlerden Twitter tartışmalarına katılmaya devam ediyor. 9 Aralık’ta SBF, Binance CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao’yu yalan söylemekle ve FTX’i kurtarabilecek bir anlaşmadan son anda vazgeçmekle suçladı.

Öte yandan kripto paraların bugünlerdeki devam eden negatif seyrinin arkasında Genesis gibi FTX bağlantılı potansiyel iflaslar bulunuyor. Eğer kripto endüstrisindeki daha fazla oyuncu iflas açıklarsa bu Bitcoin ve altcoinlerde daha büyük kayıplar yaşanmasına sebep olacak. Zayıflayan risk iştahının arkasında bu var. Kripto para yatırımcılarının rahatlaması için henüz vakit var ve FTX davasının artık piyasa üzerinde pek olumlu bir etki oluşturması beklenmiyor.

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