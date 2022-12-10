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Fetch Coin Alınır Mı? Fetch Coin Nereden Alınır?

Yoğun ilgi var peki Fetch Coin alınır? Alınırsa hangi borsalarda listeli, Türk borsalarından alınıyor mu?
15:00
10 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugünlerde Fetch (FET) coin fazlasıyla popüler ve elbette bunun arkasında gerçek bir sebep var. Peki nereden alınır? Birçok alternatif var ve son zamanlarda ciddi fiyat artışlarına tanık olan FET Coin hakkında bilinmesi gereken detaylar oldukça fazla. Peki kripto para yatırımcıları neden bu altcoine bu kadar ilgi gösteriyor?

Fetch Coin Alınır Mı?

Bu tamamen kendi risk profilinize göre değişir ve karar sizin. Fetch (FET) Coin yapay zekâ alanında varlık gösteriyor. Birkaç gündür OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ ürünü GPT-3 özellikle sosyal medyada ciddi gündem oluşturdu. İnsanlar yapay zekanın neler yapabildiğini net biçimde gördü. GPT-3 ile kod dahil birçok iş yapabiliyorsunuz. Henüz geliştirilmesi devam eden ve büyük ölçüde internetteki açık kaynak verilerle beslenen bu proje bize geleceğin nasıl bir şeye benzeyeceğini anlatıyor.

GPT-3 etrafındaki hype ve Fetch (FET) Coin’in bu alanda gerçekten işe yarar ürünler oluşturuyor olması onu gelecek vadeden altcoinler arasına dahil ediyor. Meme tokenler veya hayal satan projeler yerine Fetch (FET) Coin gibi yapay zekâ alanında deneyimli isimlerin geliştirdiği projelere göz atmak mantıklı olabilir. İnternet sitemizde Fetch (FET) hakkında çok fazla detaya ulaşabilirsiniz.

Fetch Coin Nereden Alınır?

216 milyon dolarlık işlem hacmi son 24 saatte düştü ve yazı hazırlandığı sırada 190 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Yazı hazırlandığı sırada Fetch Coin 0,1043 dolardan alıcı buluyordu. 77 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 250 kripto para arasında yer alan bu altcoin ağırlıklı olarak merkezi borsalarda alınıp satılıyor. 1,15 milyarlık maksimum arzının %65’i dolaşım ve bu halen düşük piyasa değeriyle birlikte okunduğunda iyi bir çiziyor.

Dünya genelinde 70 farklı paritede ve onlarca borsada Fetch Coin alımı yapabilirsiniz. Başlıca borsalar ise şunlardır;

  • Binance (USDT, BUSD, BTC ve BNB)
  • Coinbase
  • KuCoin
  • Kraken
  • Bitfinex
  • Gemini
  • Gate
  • Cryptocom
  • Bitget
  • BtcTurk

Türkiye merkezli kripto para borsalarından da temin edilebilen Fetch Coin son 30 günde 0,053 dolar ile 0,129 dolar arasında hareket etti. Toplamda %100’ü aşan büyümenin bir miktar geri çekilmeyle sonuçlanabileceği de unutulmamalıdır.

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