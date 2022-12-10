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Türkler Bu Altcoine Bayılıyor! Fiyatı Devasa Yükseldi!

Türk kripto para yatırımcıları bu altcoine devasa ilgi gösteriyor. Peki arkasındaki sebep ne?
17:00
10 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ülkemizde milyonlarca kripto para yatırımcısı var ve We Are Social verilerine göre dünyada birinci sıradayız. İnternete erişimi olan 10 Türk vatandaşından 2’si kripto para alıp sattı veya bu alanda varlık gösteriyor. Elbette bunun birçok sebebi var bunlara daha önce birçok kez değinmiştik. Bugün konu 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmiyle Türklerin adeta akın ettiği bir altcoin.

Türklerin Aldığı Altcoin

Türkiye merkezli kripto para borsalarındaki ilgiyi biz tek bir merkezden takip edebiliyoruz. 21milyon.com tarafından sağlanan veriler bize Türkiye merkezli kripto para borsalarında hangi altcoin ne kadar hacim oluşturuyor bunu söylüyor. Üstelik bu veriler anlık olarak sağlanıyor ve birkaç tıkla ulaşılabiliyor. Son birkaç gündür Fetch Coin (FET) inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Yeni Wallet Lansmanı ve transfer ettiği yeni Baş Teknoloji Sorumsu (CTO) ile gündeme bomba gibi oturdu. Türk yatırımcılarsa sadece son 24 saatte 1 milyar 147 milyon TL’lik FET Coin alıp sattı.

Peki bu yükselişin arkasındaki yeni cüzdan ve CTO transferinin detayları neler?

Wallet v0.5.0 birçok artı özelliğe sahip;

  • Daha akıcı ve kullanımı daha kolay mesajlaşma
  • Daha az sunucu etkileşimi
  • Daha hızlı yükleme süreleri
  • Daha iyi kullanıcı deneyimi

Peki yeni CTO hakkında bilmemiz gerekenler neler?

  • Edward FitzGerald Yapay Zekâ alanında oldukça uzman bir isim
  • 1 Yıl NOKIA ve 7 yıl Ericsson bünyesinde çalıştı.

FET Coin fiyatı 4 Aralık tarihinde yapılan bu duyuruların ardından 0,06 dolardan 0,1313 dolara kadar tırmandı. Yani %100’ün üzerinde artış yaşadı.

Fetch AI Coin En Yüksek Kaçı Gördü?

Peki mevcut piyasa değeri ve önceki ATH fiyatı neydi? Eylül 2021 tarihinde diğer altcoinler gibi Fetch Coin de ciddi fiyat artışları yaşadı. 9 Eylül tarihinde en yüksek 1,19 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirledi. Tarihi en düşük seviyesine ise 2020 yılının mart ayında 0,00827 dolarlık fiyatıyla görmüştü. Yani 2020 ayı sezonunda FET Coin’i değerlendiren yatırımcılar bugün bile %1138’lik bir kazancı cebinde tutuyor.

Maksimum arzı 1,15 milyar ve bunun 746 milyonluk kısmı dolaşımda bulunuyor. Yani arzın %65’i dolaşımda ve 76 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. En büyük 250 kripto para arasında yer alıyor. Düşük piyasa değeri sayesinde eğer başarılı işler yapabilirse 2021 yılındaki gibi astronomik büyüme yaşayabilir. Fiyat bugün ATH seviyesinin %91,3 altında bulunuyor.

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