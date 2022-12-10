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Kripto para piyasalarındaki en zengin cüzdanlar balina olarak isimlendiriliyor ve bunların hareketleri yakından izleniyor. Hem kripto para piyasalarındaki tecrübeleri hem de ellerindeki sermaye gücü nedeniyle balinalar piyasaya yön veren önemli aktörlerdir. Bundan dolayı hareketlerinin izlemesi ve birikimlerinin takibi yatırımcılara bazı fikirler verebilir.

Balinaların Aldığı Altcoinler

Ethereum ağındaki en büyük 500 balina WhaleStats tarafından sağlanan verilerle izlenebiliyor. Blockchain tarayıcıları üzerindeki verileri derleyen WhaleStats en büyük balinalarla ilgili birikim raporunu bugün yeniden paylaştı. Peki bu ETH balinaları en fazla hangi altcoinler tutuyor? Elbette ayı piyasalarında olduğumuz için listenin başında stablecoinler var. USDT ve USDC ilk sırada yer alıyor. 734 milyon dolar değerinde USDT tutan balinaların 668 milyon dolarlık USDC tokeni var. Üçüncü sırada ise stakeETH (sETH) var ve 155 milyon dolar değerinde birikimi temsil ediyor. DAI, aUSDC ve WBTC ise 10’daki yerini koruyor.

Dikkat çeken diğer altcoinler ise şunlar;

Kripto Para Balinası Ne Demek?

Gerçek dünyadaki milyoner ve milyarderin blockchaindeki karşılığı gibi düşünebiliriz. Örneğin dünyanın en zengin isimleri sürekli olarak güncelleniyor hatta birkaç gün önce Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüş nedeniyle 20 dakikalığına ikinci sıraya bile düştü. Musk’ın servetinin önemli bir kısmını Tesla hisseleri oluşturduğu için Musk için bir hisse balinası diyebiliriz. Blockchainde de durum böyledir. Ethereum ağındaki en zengin 10, 100, 1000 cüzdan balina olarak isimlendirilir. Bu cüzdanlar bireysel yatırımcılara veya şirketlere ait olabilir. Ancak yönettikleri bakiyenin büyüklüğü onları sektördeki önemli oyuncular haline getirir.

Altcoin balinalarında durum biraz daha farklıdır. Örneğin X altcoinin toplam arzının %5’ini elinde tutan biri balina olarak isimlendirilebilir. Ancak bunun dolar karşılığı birkaç yüz bin dolar olabilir. O sadece ilgili altcoin özelinde balinadır. Kripto para balinaları 2018 öncesi daha sığ piyasalarda çok büyük fiyat hareketlerini tetikleyebiliyorlardı bugünse toplu hareketleri ancak piyasada yön tayin ediyor.