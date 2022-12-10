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Madenciler ve balinalar BTC pozisyonlarını tasfiye etmeye devam ederken Bitcoin (BTC) fiyatı 17.500 doların üzerine çıkmakta zorlanıyor. BTC fiyatı önemli bir yukarı yönlü hareket gösteremedi ve FTX’in çöküşünün ardından baskı altında kaldı.

Bitcoin Balinaları BTC Varlıklarını Terk Ediyor

Whale Alert 10 Aralık’ta attığı bir tweet’te bir balinanın 170 milyon dolar değerinde 9.901 BTC’yi kripto borsası Kraken’e transfer ettiğini açıkladı.

Zincir üzerindeki veriler, Bitcoin balinasının 29 Temmuz 2021’de 391,91 milyon dolar karşılığında 9.901 BTC satın aldığını ortaya koyuyor. BTC’ler o tarihten bu yana hareket görmedi ve cüzdanda başka işlem yapılmadı. Balina, Bitcoin varlıklarını 222 milyon dolarlık bir zarar karşılığında satmış oldu.

Analist Ali Martinez ayrıca, 1.000 ila 100.000 BTC tutan yaklaşık 33 balinanın ağı terk ettiğini paylaştı. Aslında, bu balinalar son 96 saat içinde yaklaşık 20.000 BTC sattı ya da yeniden dağıttı. Şu anda, 1.000 ila 100.000 BTC tutan yalnızca 2037 cüzdan var.

Bununla birlikte, Santiment zincir üstü veri platformu, kripto borsalarındaki Bitcoin ve Ethereum arzının şu anda 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu tweet’ledi. Bu da daha düşük bir satış riskine işaret ediyor olabilir.

Daha önce de bildirildiği gibi, balinalar hala BTC varlıklarını satıyor. Balinalar Haziran 2022’den bu yana Bitcoin varlıklarını azaltmaya devam etti ve yaklaşık 367 bin BTC sattı. Ayrıca, 1 bin-10 bin BTC’ye sahip balinalar, madenci kapitülasyonu aşamasında Bitcoin varlıklarını Kasım ayına kadar tasfiye etmeye devam etti. Bu nedenle, trader’lar bir Bitcoin rallisini doğrulamak için balinaların BTC varlıklarını artırdığını gözlemlemeli.

BTC Fiyatı 12800 Dolara Düşme Riski Taşıyor

Michael van de Poppe ve Wolf of the Wall Street’ten Jordan Belfort gibi analistler, Bitcoin’in 18.000 doları geçmesi halinde ralli yapabileceğine inanıyor ve 16.500 doları kritik bir destek seviyesi olarak öneriyor. Ancak, BTC fiyatı 17.300 doları bile geçemedi ve zincir üzerindeki veriler 18.000 doların güçlü bir direnç seviyesi olduğunu öngörüyor.

Dahası, madenci kapitülasyonu ve balinaların BTC varlıklarını satması belirsizliğe işaret ediyor. Zincir üzerindeki tahminler BTC fiyatının Bitcoin için delta fiyatı olan 12.800 dolarda dip yapabileceğini öngörüyor.

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