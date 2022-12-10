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Ark Invest Kurucusundan Çarpıcı İddia: Kripto Paralarda Bu Sektör Uçacak!

Dünya devi Ark Invest'in kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan Cathie Wood kripto paralarda bu sektörün geleceğinin parlak olduğunu belirtti!
23:00
10 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

ARK Invest kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, kripto para borsası FTX’in iflas etmesinin ardından bazı sektörlerin önünün açılacağını öne sürdü.

DeFi’lerin Geleceği!

Kripto para piyasalarının tanınan ismi Cathie Wood son röportajında, FTX ve diğer kripto para şirketlerinin çöküşünün merkezi olmayan finans (DeFi) ağlarını artıracağını belirtti. Tanınan isim açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

DeFi’nin FTX çöküşünden gerçekten güç alacağına inanıyoruz. Çünkü artık bu çok açık,  gidilecek yol merkezi olmayan ve şeffaf. Bu ağlar hiçbir noktayı atlamadı. Tüm işlemleri tamamlandı ve artık güçlendiklerini gösteren tüm etkenlere sahip.

Cathie Wood’a göre merkezi olmayan ağlar, FTX, kripto kredi kuruluşu Celsius ve dijital varlık hedge fonu Three Arrows Capital’in (3AC) iflaslarının ardından finansal hizmetler endüstrisinde giderek daha önemli hale gelecek. Uzman isim açıklamalarında merkeziyetsiz ağlar hakkında şunları söyledi:

FTX sayesinde öğrendiğimiz şey, tamamen şeffaf, merkezi olmayan ağların gelecekte finansal hizmetler için ne kadar önemli olacağı. FTX, Celsius, 3AC hepsi kapalı ağlardı. Neler olduğunu göremiyordun.

DeFi Avantajı

Ark Invest kurucusu açıklamalarında son olarak merkezi olmayan ağların kullanıcılarının, merkezi kripto para şirketlerinin çöküşünden kaynaklanan çalkantılı bir süreç ortasında kripto para birimlerinin fiyatlarının düşmesinin ardından pozisyonlarından sorunsuz bir şekilde çıkıp geri çekilebildiklerini vurguladı. Uzman şunları belirtti:

Merkezi kripto para şirketleri çökerken, tamamen şeffaf dağıtılmış ağlardaki insanlar sorunsuz bir şekilde çıkmayı başardılar. Olan bitenin böyle olduğunu gördüler. Aşırı kaldıraç kullananlar için marj çağrıları vardı. Ama sistem çalıştı. Bir ritmi atlamadı. Diğer şirketler iflas etti.

Kripto para piyasalarını derinden etkileyen borsanın iflasının ardından yazı kaleme alındığında Bitcoin (BTC) yaklaşık olarak 17.168 dolar seviyesinden işlem görüyorken, FTX borsasının yerel token’ı olan FTT sert düşüşün neticesinde 1.53 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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