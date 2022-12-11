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CHZ İçin Korkulan Oluyor Mu? 102 Milyon Dolarlık Balinadan Çılgın Hamle!

CHZ dünya kupasından beklediğini bulamamış gibi görünüyor. Tüm bunlar yaşanırken balinaların yaptığı hamleler de coin'i zor durumda bırakıyor.
00:33
11 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

CoinMarketCap’in verilerine göre, son birkaç gün içinde harici olarak işletilen en büyük adresi (EOA) tarafından yapılan büyük bir coin dağıtımı sayesinde, Chiliz’in (CHZ) değeri son yedi gün içinde %10 düştü.

Zincir üstü analiz firması Lookonchain, 102 milyon dolar değerinde CHZ varlığına sahip balinanın 4 Aralık’ta coin’lerini satmaya başladığını tespit etti. Balina, Binance, OKX, ByBit ve Kucoin gibi kripto para borsalarına transfer yapmadan önce 21 milyon coin’in dokuz farklı adrese transferini başlattı.

CHZ Zarar Görüyor

8 Aralık’ta balina, Binance ve OKX’e yatırmadan önce aynı dokuz harici adrese 21 milyon CHZ’lik başka bir transfer işlemi başlattı. Bu yazı yazılırken hala 679 milyon CHZ token’ı (toplam arzın %7,64’ü) elinde bulunduran adres, CHZ’nin bir numaralı EOA sahibi olarak kabul ediliyor. Bu yazı itibariyle, CHZ 0,1504 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte fiyatı %2 oranında düştü. Aynı şekilde, işlem hacmi de aynı dönemde %26 oranında azaldı.

Günlük grafikte gözlemlendiğinde, son birkaç gün içinde daha fazla CHZ sahibinin coin’i terk etmesiyle satış ivmesinin yükseldiği görülüyor. Aslında, FTX’in beklenmedik çöküşünün ardından piyasa toparlanmaya çalışırken diğer token’lar artan birikime sahip olurken, CHZ benzer bir büyüme sağlayamadı. 7 Kasım’dan bu yana satış momentumu önemli ölçüde arttı. Temel momentum göstergeleri, FTX fiyaskosu başladığında ilgili nötr noktalarının altına düştü ve aşağı doğru devam etti.

Ayı Döngüsü Yeniden Başlamış Olabilir

FTX’in çöküşünü takiben CHZ birikimindeki hızlı düşüş, 20 Kasım’da yeni bir ayı döngüsünün başlamasıyla sonuçlandı. Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) çizgisi (mavi) düşüş trendindeki trend çizgisiyle (turuncu) kesişti ve o zamandan beri kırmızı histogram çubukları oluşturdu.

CHZ’nin yazım zamanında aşırı satımda olduğunu gösteren göreceli güç endeksi (RSI) 33,63 seviyesinde bulunuyor. Aynı şekilde, para akışı endeksi (MFI) 27,38’de tespit edildi. Ayrıca, Chaikin para akışı (CMF) basın zamanında negatif -0,23 olarak kaydedildi. Aşağıya doğru konumlandırılan CMF’nin dinamik çizgisi (yeşil), satış baskısının alım momentumunu aştığını gösterdi.

Altcoin’in yön hareketi endeksinin (DMI) değerlendirilmesi, satıcıların piyasayı kontrol ettiğini ve FTX’in çöküşünden bu yana alıcılara üstün geldiğini doğruladı. Bu yazı yazılırken, 29,29’daki satıcıların gücü (kırmızı), 13,01’deki alıcıların (yeşil) üzerinde sağlam bir şekilde duruyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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