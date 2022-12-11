Dünyaca ünlü şirket yaptığı son açıklamayla birlikte bir başka dünya devine verdiği 25 milyon dolarlık desteği sonlandıracağını açıkladı.

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Kripto piyasasındaki düşüş eğilimi negatif bir dalga estiriyor. Genel düşüş kripto varlıklarını ve firmaları farklı şekillerde etkiliyor. FTX kripto borsasının çöküşünün ardından, birçok bireysel ve kurumsal yatırımcı büyük kayıplar yaşadı.

Borsalara yatırım yapan birçok girişim firması kayıplarını hesaplamaya çalışırken, bazıları kullanıcılarını rahatlatmak için borsalara dahil olmadıklarını duyurmak zorunda kaldı. Dahası, FTX’in iflas başvurusunda bulunmasıyla, etkilenen bazı şirketlerin artık platformda sıkışıp kalan fonlarını geri alma umudu çok az.

Kripto Firması Futbol Kulübü ile Anlaşmasını Feshetti

Bir rapora göre, kripto ticaret şirketi Amber Group, Chelsea FC ile yaptığı anlaşmayı geri çekmeye karar verdi. Sonuç olarak, Singapur merkezli kripto firması futbol kulübüyle yaptığı 25 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasını sona erdiriyor.

Amber Group, sektördeki önde gelen dijital varlık firmalarından biri olarak hizmet veriyor. Faaliyetleri, Avrupa, Amerika ve Asya’daki ofisleri ile dünyanın farklı bölgelerine yayılmış durumda. Şirket, ticaret, ödemeler, finansman, yatırım, yayılma ve diğerleri gibi çok çeşitli kripto varlık hizmetleri sunmakta. Temasek ve Sequoia Capital kripto ticaret firmasını destekliyor.

Amber, Chelsea ile sponsorluk anlaşmasını yaklaşık yedi ay önce duyurdu ve mevcut 2022/2023 futbol sezonu için sürmesi gerekiyordu. Anlaşma kapsamında futbol kulübü, Amber’in WhaleFin ticaret platformunun logosunu oyuncuların formalarına dahil etti. Bu uygulamanın anlaşmanın sonuna kadar devam etmesi planlanıyordu ancak şimdi iptal edildi.

Amber Group Personel Sayısını Azaltıyor

Sponsorluk anlaşmasının feshedilmesinin yanı sıra Amber Group’un işgücünün %40’ını işten çıkardığı bildirildi. Şirket yaklaşık 300 çalışanını işten çıkararak işgücünde 400’den az kişi bıraktı. Firma zirve döneminde 1.100’den fazla çalışanı olduğunu bildirmişti. Amber, yeni personel azaltma hareketini kripto piyasasındaki hakim düşüş eğilimine bağladı.

Düşen koşullar Celsius Network, FTX ve BlockFi gibi bazı firmaları yok etti. Ayrıca, kripto ticaret şirketi, aile ofislerine ve kurumsal yatırımcılara odaklanmak için perakende operasyonlarını azaltıyor.

Zincir üzerindeki analistlerden gelen raporlar, Amber’in çökmüş FTX borsasına bağlı ticaret platformu Alameda Research ile aynı sonu yaşayabileceğini gösteriyor. Bir analist olan kripto habercisi lookonchain’in verilerine göre, Amber Group’un yalnızca 9,46 milyon dolarlık varlığı bulunuyor.

Ancak Amber Group’un Yönetici Ortağı Annabelle Huang, bu açıklamaya bağlı yayımlanan formla ilgili iddiaları yalanladı. Huang, şirketin hala her zamanki gibi işlerini yürüttüğünü ve para çekme kısıtlamaları olmadığını bildirmek için Twitter’da bir açıklama yaptı.