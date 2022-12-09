Bugün yaptığı paylaşımla birlikte dikkatleri üzerine çeken Sam Bankman-Fried için önemli bir yorum da dünyaca ünlü avukatlardan geldi.

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Günlerce süren drama ve çok sayıda tweet alışverişinden sonra, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, nihayet kripto para borsası FTX’in başarısızlığını araştırmak için Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından düzenlenen bir duruşmada ifade vermeye istekli olduğunu açıkladı. Ancak, Bahamalar’daki mevcut konumundan ABD’ye gerçekleştireceği gezi, birkaç uzmana göre tutuklanmaya yol açabilir.

SBF Tanıklık Etmeye Hazır

Bu hafta Senato Bankacılık Komitesi’nde FTX’in iflasına ilişkin bir oturum planlanmıştı, ancak Bankman-Fried komitenin gelip ifade verme davetine yanıt vermek için son tarihi şaşırtmayan bir şekilde kaçırdı. Bankman-Fried daha sonra Kaliforniya temsilcisi Maxine Waters’ın kendisini mahkeme celbiyle tehdit etmesi üzerine temsilciler meclisi komitesi önünde ifade vermeyi kabul etti.

Daha sonra SBF şunları söyledi:

Profesyonel ya da kişisel verilerimin çoğuna hala erişimim yok. Dolayısıyla söyleyebileceklerimin bir sınırı var ve istediğim kadar yardımcı olamayacağım. Ancak komite hala bunun faydalı olacağını düşündüğü için ayın 13’ünde ifade vermeye hazırım.

Ancak ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun eski kıdemli dava avukatlarından Braden Perry’ye göre SBF’nin yakın zamanda ABD topraklarına adım atacağını düşünmüyor. Ayrıca şunu da belirtiyor:

Ben hala ABD’de değil de uzaktan ifade vereceğini düşünüyorum. Salı günü kapıdan içeri girerse şaşırırım.

Perry, Bankman-Fried’in ülkeye girmesi halinde ABD tarafından gözaltına alınma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Perry ayrıca FTX’in eski CEO’sunun ABD’ye giriş yaptıktan sonra herhangi bir zamanda hapse atılmaktan endişe duyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Perry’e Destek Geldi

Los Angeles merkezli bir ceza savunma avukatı olan Michael Zweiback tarafından yapılan açıklamaya göre de Perry’nin görüşlerine katıldı ve şunları söyledi:

İşin aslı şu ki, New York Güney Bölgesi bir şikâyet üzerine olası bir nedene dayanarak onu tutuklayabilir ve ardından büyük jüri iddianamesini takip edebilirler.

Bunun yanı sıra, Manhattan’daki federal savcılar da Bankman-Fried’in FTX ve Alameda hedge fonuna fayda sağlamak için TerraUSD ve LUNA kripto para birimlerinin fiyatlarını manipüle edip etmediğini araştırıyor.