Ripple davasının biteceği tarihle ilgili 3 farklı ismin tahminleri var. Ancak kesin olan bazı şeyler de var.

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2 yılı aşkın süredir devam eden Ripple davası altcoinlerin birçoğunu yakından ilgilendiriyor ve artık sona yaklaştık. SEC’in açacağı kayıtsız menkul kıymet davalarında emsal olacak bu dava eğer Ripple lehine sonuçlanırsa XRP için iyi bir fiyat katalizörü olacak. Bununla birlikte altcoinler üzerinde SEC korkusu da önemli ölçüde gevşeyecek.

Ripple Davasını Kim Kazanır?

Avukat Hogan bizim Ripple davasında yakından tanıdığımız bir isim, davayla ilgili her önemli gelişmede kritik yorumlarda bulundu. Süreci yakından izledi ve ilk defa kendinden bu kadar emin konuşuyor. Artık Ripple davasının sonuna yaklaşıyoruz. Peki bu davanın sonucu kimin lehine olacak? Davanın biteceği tarihle alakalı beklentiler neler? Avukat Hogan şunları söyledi;

“Geçtiğimiz hafta taraflar cevaplarını sundu ve özet karar için verilen dilekçeler artık Yargıç Torres’in önünde duruyor. Ripple oldukça iyi bir savunma yazdı SEC, XRP satışlarındaki motivasyonun Ripple performansına bağlı olduğunu ispat edemiyor. Ripple hiçbir zaman çabalarının fiyatı etkileyeceğine dair bir pazarlama taktiği uygulamadı. Bu davadaki tüm savunmaları okudum. Her bir duruşmayı dinledim. Okuduğum her konuyu araştırdım. Emekli federal memurlarla bile görüştüm.”

Hogan dava sonucuyla alakalı tahminin paylaştı.

“Ripple’ın kazanacağını düşünüyorum çünkü alıcılarına karşı hiçbir yasal yükümlülüğü yoktu. SEC dava açmak için yıllarca bekledi ve tutarsız açıklamalarda bulundu. XRP yatırımcılarının motivasyonunun Ripple şirketinin başarısı olduğunu ispat edemedi. 2018 yılından bu yana XRP fiyatı kripto para piyasalarındaki genel dalgalanmaya bağlı hareketler yapıyor. O kripto para piyasasındaki diğer tokenler gibi fiyat dalgalanmaları yaşadı. Ripple’ın lehine olan bazı şeyler de var yıllar önce XRP fiyatı hakkında konuşan Ripple çalışanlar, evet bunlar bir sorun ve SEC’in elini güçlendiriyor. Kararı Yargıç verecek ama Ripple davayı kaybetse bile yüz milyonlarca dolarlık bir cezayı ödeyebilecek bir güçte, yani dava onları aleyhine bile sonuçlansa altında kalkacak güce sahipler.”

Ripple Davası Biteceği Tarih

Avukat Hogan davanın 2023 yazına kadar sonuçlanmasını bekliyor. Ripple yetkilileri de ikinci çeyrek sonuna kadar artık işin biteceğine inandıklarını söylemişti. Avukat James Filan ise davanın 31 Mart 2023 tarihinden önce biteceğine inanıyor. Şimdilik son evraklar Yargıcın önünde ve kararın daha fazla gecikmesi için pek sebep yok. 2 yıldır süren XRP davasının artık önümüzdeki 3-6 ay içinde biteceğine dair kesinleşen bir kanaat var.

Ripple davasının bitmesiyle birlikte XRP fiyatının hızla arttığını görebiliriz. Ancak SEC tarafından ikinci kez dava edilmek istemeyen yetkililer XRP’ye karşı mesafeli duruşlarını sürdürebilirler. Yani yıllar önce ortaya attıkları “XRP başka Ripple bambaşka bir şey” anlatısının devam ettirilmesi Ripple şirketinin yaptığı anlaşmaların XRP fiyatını pozitif etkilememesi anlamına gelebilir. Ripple birçok devlet ve büyük şirketle anlaşmalar yapıyor eğer bu gelişmeler fiyatı yukarı çekmeyecekse insanlar neden XRP tutsun? Tarafsız bir pencereden bakıldığında insanlar yıllar önce ve hatta bugün Ripple şirketinin başarılı olacağı umuduyla XRP satın aldı veya alıyor. Bu da XRP’nin bir nevi menkul kıymet olduğunu gösteriyor. Üstelik Ripple, XRP satışlarından ciddi anlamda maddi güç aldı fakat bugün XRP yatırımcılarını pek önemsiyorlar gibi görünmüyor.