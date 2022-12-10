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Önümüzdeki hafta Aralık ayının en önemli gelişmelerine ev sahipliği yapacak ve kripto paralarda aşırı volatilite görebiliriz. Yatırımcılar ani düşüşlerin sebebi önceden tahmin edebilir. Bitcoin ve kripto paralar düşmeden önce onu etkileyebilecek gelişmelerin tarih ve saat detaylarını öğrenmek sizin avantajınızadır. O halde önümüzdeki hafta bir sürpriz yaşamamak için haftanın gelişmelerine göz atalım.

Bu Haftanın Kritik Gelişmeleri

12-18 Aralık haftasında kripto paraları yakından ilgilendiren birçok önemli gelişmeye şahit olacağız. En başta herkesin bildiği Fed toplantısı geliyor ancak daha fazlası var. Peki bu gelişmelere dair beklentiler neler? Açıklanacak veriler kaç üstü olursa piyasaya düşüş getirir? Kripto para yatırımcıları için altın değerinde bilgilere hadi göz atalım.

12 Aralık Pazartesi

14:00 Avrupa Merkez Bankası McCaul Konuşması

13 Aralık Salı

16:30 ABD Aylık Tüketici Enflasyonu (Beklenti: 0,5% Önceki: 0,4%)

16:30 ABD Aylık Çekirdek Enflasyon (Beklenti: 0,6% Önceki: 0,3%)

ABD Temsilciler Meclisi, Finansal Hizmetler Komitesi – FTX Oturumu (SBF katılacağını açıkladı.)

14 Aralık Çarşamba

22:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: 50bp artış)

(Beklenti: 50bp artış) 22:00 FOMC Ekonomik Projeksiyonlar

22:30 Fed Başkanı Konuşması

15 Aralık Perşembe

16:30 ABD Yeni İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 227.000 Önceki: 230.000)

18:15 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşması

16 Aralık Cuma

13:00 Avrupa Birliği Enflasyon Verisi (Aylık)

Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Dün beklenti üzeri gelen Üretici Fiyat Endeksi bize tüketici enflasyonunun henüz istenen seviyede düşüş yaşamadığını ve kısa vadede yaşamayabileceğini gösteriyor. Eğer üretici maliyetleri artarsa bu satış fiyatlarını da artırır doğal olarak enflasyon yukarı gider. Salı günü gelecek olan aylık TÜFE verisi yakından izlenmelidir. Bitcoin fiyatı Salı 16:30’da beklentinin çok üzeri veya altında bir veri gelmesi halinde sert düşüş/yükselişler yaşayacaktır.

Sonraki büyük hareketi ise çarşamba akşamı yaşayacağız. 1 yıldır bile kripto paralarla ilgili olan herkes bilir ki Fed akşamı volatilite akşamıdır. Vadeli işlemlerde yüz milyonlarca doların tasfiye edildiği Fed akşamları gördük. Beklenti 50bp faiz artışı ve faiz artışlarının yavaşlayacağına dair net bir tavır takınılması yönünde. Eğer Fed bir sürpriz yaparsa bu kripto paraları direkt olarak etkileyecektir.