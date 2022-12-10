1inch Token neden düştü? Sırada hangi altcoinler var? Kripto para piyasalarında son durum ne?

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10 Aralık Cumartesi sabahından herkese günaydın, kripto paralar önümüzdeki haftanın heyecanıyla bir miktar toparlandı. Fed’in artık faiz artış hızını düşüreceğine dair sinyaller şahin duruştaki zayıflamaya işaret ediyor. Bitcoin 17.000 doların üzerinde ve altcoinler yükseliyor. Yine de yatırımcıların aşırı iyimserliğe kapılmaması gerekiyor. Peki kripto paralarda son durum ne? Olası senaryolar ve daha fazlası.

Kripto Paralar Son Durum

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 17.154 dolardan alıcı buluyor. Dün gelen beklenti üstü ÜFE piyasalarda bir miktar satışı tetikledi. Kripto paraların kümülatif değeri 854 milyar dolar seviyesinde ve Bitcoin hakimiyeti %38,6 ile yükselişe geçti. BTC dominasyonu piyasaların dibe ve zirveye yürüdüğü günlerde genelde %40’ların üzerine çıkar. Bu durum altcoinlerin Bitcoin’den daha zayıf performans göstermesine neden olur. Önümüzdeki aylarda izlenecek en önemli verilerden biri bu olacak.

Eğer Bitcoin hakimiyeti birkaç gündür devam eden yükselişi sürdürürse altcoinler için beklenen düşüş gerçekleşebilir. Birçok kripto para henüz 2022 Haziran seviyesinin altına düşmedi. Ancak Bitcoin bu bölgenin altında bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) ise dün gelen ÜFE verisinin ardından hızla yükselmiş olsa da neredeyse yükselişe başladığı seviyeye geriledi ve yazı hazırlandığı sırada 104,93 seviyesinde bulunuyor.

Haftanın Kazanan ve Kaybedenleri

Son 7 günde Bitcoin fiyatı %0,81 oranında arttı, Ethereum ise %1,71 oranında düşüş yaşadı. Mart ayına kadar ETH 2.0 sözleşmesindeki kilidi açılacak milyonlarca Ether yatırımcıları gün geçtikçe tedirgin edebilir. Şanghay için daha fazla gecikme olmayacağını açıklayan ekip buradaki kilitli varlıkları çekilebilir hale getirecek. Dün detaylarını paylaştığımız üzere buradaki varlıkların birkaç milyonu 500-1000 dolar maliyetle alınmıştı. Mevcut fiyat ve piyasaya dair korkular devam ederse güçlü bir satış dalgası görebiliriz.

İlk 100 kripto para arasında haftanın en fazla kazandıran AXS ve TWT oldu. İkisi de yatırımcısına %10’un üzerinde getiri sundu. Kaybeden taraftaysa Chiliz (CHZ) -10,45% ve 1inch -11,75% var. Bu hafta içinde 1inch Token için yüklü miktarda token açılışının yaklaştığı konusunda uyarmıştık bu endişe büyük satışları beraberinde getirdi. Önümüzdeki haftalarda Sandbox ve birkaç altcoin daha önemli token kilit açılışları yapacak fiyat performansı için bunlar izlenmelidir.