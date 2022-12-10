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BitMEX kurucusu Arthur Hayes, 2023 yılının kripto para endüstrisi adına harika bir yıl olabileceğini tahmin ederken altcoin portföyünü açıkladı.

Bitcoin Ralli Tarihi

Yeni bir makalede kripto para kapitalisti, Federal Rezerv’in gelecek yıl yeniden para basmaya başlamasını beklediğini belirterek bu durumunda Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri adına büyük bir ralli için katalizör görevi görebileceğini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

15.900 doların bu döngünün dibi olup olmadığını bilmiyorum. ABD Federal Rezervi’nin ne zaman veya yeniden para basmaya başlayıp başlamayacağını bilmiyorum. Ancak, Fed’in sıkılaştırıcı para politikaları nedeniyle ABD Hazine piyasasının 2023 yılında bir noktada işlevsiz hale geleceğine inanıyorum. Bu noktada, Bitcoin ve diğer tüm riskli varlıklar için bir fırsat olarak çok daha da yükseleceklerini düşünüyorum.

Arthur Hayes, Fed’in yeniden para basmaya başlamasını beklerken, ABD Hazine bonolarını satın alarak getiri elde etmeyi planladığını belirtti. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Her şey döngüsel. Ne düşüyorsa, yine yükselecek. Vadesi 12 aydan kısa olan ABD Hazine bonolarına yatırım yaparak %5’e yakın kazanç elde etmeyi seviyorum. Bu nedenle, kripto para boğa piyasasının geri dönmesini beklerken getiri elde etmek istiyorum.

Süper Güçlü Token

Girişim kapitalisti türev borsası GMX ve NFT pazar yeri LookRare (LOOKS) gibi bazılarını ‘süper güçlü’ olarak tanımlayarak, bazı altcoin varlıklarını açıklamaya devam etti. Arthur Hayes’e göre, çoğunlukla BTC ve Ethereum (ETH) ile ilişkili bir betaya sahip olan kripto para birimleriyle ilgilendiğini vurgulayarak şunlar söyledi: