Okuma Süresi: 2 Dakika

Axios’a konuşan kaynaklar iflas eden kripto para borsası FTX’in eski CEO’sunun popüler haber sitesi The Block’u, şirket CEO’suna para aktararak gizlice finanse ettiğini iddia etti!

16 Milyon Dolarlık Fon

Axios’un kaynaklarından elde ettiği verilere göre, kripto para haberlerini bağımsız olarak yayınladığını iddia eden bir medya şirketi olan The Block, Sam Bankman-Fried’in CEO’su olarak görev yaptığı FTX borsasından The Block’un CEO’suna aktarılan parayla bir yılı aşkın süredir gizlice finanse ediliyor. İddialara göre Alameda’dan alınan 16 milyon dolarlık fon, The Block CEO’su Michael McCaffrey için Bahamalar’da bir daire satın alınmasını finanse etmek için kullanıldı.

The Block’un baş gelir sorumlusu Bobby Moran Cuma günü Axios’a, McCaffrey’in CEO’luk görevinden istifa ettiğini ve şirketten ayrılacağını doğruladı. Ayrıca McCaffrey yönetim kurulundan da ayrılıyor. Bobby Moran, McCaffrey’in CEO rolünü üstlenecek ve ayrıca McCaffrey’in şirketteki hissesini satın almak için The Block’u yeniden yapılandırmaya çalışacağını bildirdi.

McCaffrey, Nisan 2021’den beri şirketin tek yönetim kurulu üyesi. Ayrıca Bobby Moran, The Block’un yönetim kuruluna katılacağını belirtti. Nisan 2021’de McCaffrey, The Block’un yatırımcılarının satın alınmasına öncülük ederek şirketin %100’ünün çalışanlarına ait olmasını sağladı ve McCaffrey çoğunluk hissesine sahip. Axios’tan Kia Kokalitcheva’nın bildirdiğine göre, kârlı olmayan şirket daha önce Greycroft, Pantera, BlockTower Capital ve Bloomberg Beta gibi girişim şirketlerinden dönüştürülebilir tahviller üzerinden 4 milyon doların üzerinde para toplamıştı.

İddia Ayrıntıları!

Axios’un elde ettiği verilere göre McCaffrey’nin, geçen yılın Şubat ayının başlarında Sam Bankman-Fried ile satın alma işlemini finanse etmek için bir kredi hakkında görüşmelere başladı. McCaffrey tarafından kontrol edilen LLC’ler, Alameda’dan toplam üç kredi aldı ve bunların bir kısmı şirkette öz sermayeye dönüştürülebilir.

McCaffrey, Nisan 2021’de MJMCAFFREY LLC adlı bir LLC aracılığıyla Block’un satın alınmasını finanse etmek için 12 milyon dolarlık ilk krediyi kullandı. İkincisi, Ocak 2022’de 15 milyon dolara, Lonely Road adlı bir LLC aracılığıyla Blok’a sermaye sağladı. Üçüncüsü, 2022 baharında 16 milyon dolara, McCaffrey’nin kısmen Bahamalar’daki daireyi satın almak için kullandığı Red Sea adlı bir LLC’ye gitti. Bobby Moran, bu işlemlerin gerçekleştiğini doğruladı. Bobby Moran açıklamaların konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

İlk tepkim, tüm meslektaşlarım için öfke, hayal kırıklığı ve endişe oldu. Yıllar boyunca herkes haberlerinde adil, doğru ve bağımsız olmak için inanılmaz derecede çok çalıştı. Ancak bu çok sinir bozucu.