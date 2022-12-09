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CryptoQuant’ın verilerine göre, Bitcoin (BTC) balinalarının tutma ve harcama davranışları zıt taraflara kilitlendi. Kapsamlı kripto ticaret veri sağlayıcısına göre, balinalar aktif olarak satışla meşguldü.

İlginç bir şekilde, eylem Haziran 2022’ye kadar uzanıyor ve 367.000 BTC’nin elden çıkarılmasına yol açıyor. Bu pozisyonun yapısı genellikle potansiyel varlık düşüşü veya artışı üzerinde tipik bir etkiye sahip olur. Bu durum göz önüne alındığında, BTC 17.000 doların üzerine çıkmasına rağmen desteklenmesi zor olabilir.

Diğerleri Hazırlanırken Balinalar BTC Harcıyor

Balinaların güçlü bir şekilde satış yaptığı ve biriktirdiği durumlar olsa da, bu mevcut senaryo farklıydı. CryptoQuant’ın duruma aşinalığı, BTC biriktirmediklerini ve bunun da bir harcama çılgınlığına yol açtığını gösterdi.

Bu durum genellikle devamında bir fiyat düşüşü ile karakterize edilir. Tüm bunlar incelendiğinde, BTC daha fazla düşüş olasılığıyla karşı karşıya kalmış olabilir. Bitcoin Harcanan Çıktı Değeri Bantlarına göre işaretler göze çarpıyordu.

Fiyatların bu kadar yüksek olması, coin’lerini hareket ettirenlerin büyük bir kısmını balinaların oluşturduğu anlamına geliyor olabilir. Bununla birlikte, yoğun satışların yaşandığı dönemler, yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi sürpriz olmadı.

Piyasa FTX çöküşü ve LUNA çöküşünü geride bırakmış olsa da, madenci teslimiyeti hala devam ediyor. Genellikle balina eylemiyle senkronize gittiğinden, kısa vadede bir ralli beklenmeyebilir. Ayrıca Santiment, Bitcoin’in borsa arzı başına dört yılın en düşük seviyesine ulaştığını bildirdi. Yazım zamanında, borsalardaki arz 6.418 idi.

Bu son derece düşük değer, kısa vadeli satış baskısında bir azalma olabileceğini gösterdi. Buna ek olarak, zincir üstü platformlardan alınan veriler Tether (USDT) arzının 36.773’e yükseldiğini ortaya koydu. Bu eğilim devam ederse, yatırımcıların alım yapmaya hazırlandığı ve BTC’nin mevcut düşük seviyelerinin altına düşmeyebileceği anlamına geliyor olabilir.

Bununla birlikte, arza göre ayarlanmış yok edilen kripto para yılları (CYD), uzun vadeli BTC görünümüne göre ilginç göstergelere sahipti. Glassnode’a göre, metrik yazım zamanında minimum 173.88’e yükselmişti. Bu aşamada, Bitcoin birikiminin artabileceği ve zirve değerlere doğru ilerleyebileceği anlamına geliyor olabilir.

Daha önce de belirtildiği gibi, balinalar satış yaptığı için, eylem perakende yatırımcıların gerçekleştirdiği bir durum da olabilir. USDT arzı ile karşılaştırıldığında, bu olasılık geçerli olabilir.

Çok Uzun Süre Burada Kalmayabilir

BTC’nin son 24 saatte %2,36’lık bir artış kaydetmesine rağmen, grafikten elde edilen göstergeler düşüşün geçmediğini gösteriyor olabilir. İleriye dönük olarak, Bitcoin, üstel hareketli ortalama (EMA) tarafından gösterildiği gibi 17.000 doların üzerinde kalma girişiminde mücadele edebilir.

Bu yazının yazıldığı sırada, 50 EMA (sarı) 20 EMA’ya (mavi) yaklaşmıştı. Bu pozisyon, BTC’nin son artışının destek onayı olmadığı ve bir reddetmenin yakın olabileceği anlamına geliyor olabilir. Bununla birlikte, yine hem 20 hem de 50’nin üzerinde yükselen 200 EMA (mor), olası düşüşün çok uzun sürmeyebileceği anlamına geliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.