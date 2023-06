Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Classic (ETC), kripto paralara ilişkin devam eden düzenleyici soruşturmaya dahil edilmemesine rağmen, düşüş eğiliminden kurtulmakta zorlandı. ETC, 10 Haziran’da %24’lük bir fiyat düşüşüyle yılın en düşük seviyesi olan 12,64 dolara geriledi. Ancak fiyat, yazım saati itibariyle 15 dolar fiyat bölgesinde istikrar kazanmadan önce hızla yükseldi. Bitcoin (BTC) 28.000 dolara doğru ilerlerken ve Ethereum (ETH) 1.700 dolar fiyat bölgesinde sabitlenirken, bunun ETC üzerinde dalgalanma etkileri olabilir.

Ethereum Classic Kaç Dolar

ETC’nin bir ay süren yatay hareketi 5 Haziran’da ayıların 17,6 dolarlık desteği dirence çevirmeyi başarmasıyla sona erdi. Yeni direnç seviyesinin hızlı bir şekilde tekrar test edilmesiyle 10 Haziran’da aşağı yönlü hareket devam etti ve ETC Temmuz 2022’nin en düşük seviyesine ulaştı.

10 Haziran’daki hareket, 13,31 dolar destek seviyesinden keskin bir geri dönüşle bir fiyat dengesizliği yarattı. ETC’nin basın zamanı fiyat hareketi, dengesizliğin başka bir yukarı veya aşağı hareketten önce doldurulduğunu gösterdi.

Göreceli Güç Göstergesi (RSI) aşırı satım bölgesinden çıktı ve 11 Haziran ile 18 Haziran arasında nötr 50’nin üzerine tırmandı. Ancak, alım baskısının azaldığına işaret ederek devam edemedi. Dengedeki Hacim (OBV), 10 Haziran’daki keskin düşüşün ardından toparlanamadı ve yatay hareketi Ethereum Classic’e yönelik talebin azaldığını gösteriyor.

Kısa vadede, 16 dolar fiyat bölgesine doğru bir hareket, boğalar için iyi bir fırsat sağlayabilir. Yine de bunun günlük işlem hacminde önemli bir artışla desteklenmesi gerekecek. Alternatif olarak, satıcılar daha fazla fiyat düşüşünden önce uzun bir pozitif süreç de görülebilir. Şu anda ise altcoin 15.77 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum Classic Son Durum

Vadeli işlemler piyasasının 13,31 dolar destek seviyesinden gelen fiyat sıçramasına verdiği sessiz tepki boğalar için iyi bir haber değildi. Dört saatlik zaman diliminde Coinalyze’den alınan veriler, fiyat toparlanmasına rağmen Açık Faizin (OI) hafifçe düştüğünü gösterdi. Bu durum, piyasa spekülatörlerinin Ethereum Classic için bir fiyat rallisine ilgi göstermediğine işaret etti.

Benzer şekilde, Spot CVD, ETC’ye yönelik azalan talebi vurgulamak için dik düşüş trendini sürdürdü. Ayrıca, Fonlama Oranı pozitif ve negatif olarak yanıp sönerek ETC’nin bir sonraki hamlesi için belirsizliğe işaret etti.